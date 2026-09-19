Nel bel mezzo della Festa dell’Unità del Partito Democratico in corso di svolgimento a Lamezia Terme, arriva una nota dell’area de I Riformisti, di cui fa parte Graziano Di Natale. «Crediamo sia arrivato il momento di porre con chiarezza una questione politica» si legge nel comunicato.

«Alla Festa Democratica in Calabria sono state coinvolte diverse sensibilità del partito, mentre i riformisti sembrano essere stati dimenticati. Eppure ci siamo – evidenziano - siamo presenti nei territori, lavoriamo, partecipiamo e rappresentiamo una realtà politica e un consenso certamente non trascurabili».

«Non chiediamo spazi o inviti, ma rispetto e riconoscimento politico per una componente che contribuisce concretamente alla vita del Partito Democratico calabrese. Alla Festa Democratica, comunque, ci saremo, perché è anche la nostra festa e il PD è anche la nostra casa. È però necessario che si riconosca una realtà evidente: i riformisti esistono, eccome. Un partito realmente plurale deve esserlo nei fatti, riconoscendo pari dignità a tutte le sue sensibilità» conclude la nota.