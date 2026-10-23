Alla presenza del commissario provinciale Claudio Stefanazzi, il circolo “Marica Zuccarelli” approva all’unanimità il percorso di ricomposizione della rappresentanza dem. Mazzuca e Alimena disponibili a favorire l’intesa. Festa dell’Unità il 5 e 6 novembre.

Si è svolto ieri, giovedì 22 ottobre, il direttivo del Circolo PD di Cosenza “Marica Zuccarelli", alla presenza dell’on. Claudio Stefanazzi, commissario della federazione provinciale di Cosenza. La riunione è stata caratterizzata da un dibattito franco e costruttivo focalizzato sul futuro della città e sul rilancio dell’azione dem a Cosenza e in Calabria.

La relazione, svolta dalla segretaria del circolo, Rosi Caligiuri, ha posto in evidenza il valore strategico, che anche grazie alla disponibilità della presenza del commissario Stefanazzi, quale segnale chiaro di un Partito Democratico che intende ripartire dall’ascolto, dal radicamento territoriale e dall’assunzione di responsabilità politica.

L'apertura dei lavori ha posto al centro l’analisi dello stato di salute del Partito Democratico in Calabria. È emersa la necessità di rilanciare l’azione politica sui territori con una più stretta sinergia tra tutte le diverse articolazioni del partito stesso in un ottica di unità.



È proprio in questa prospettiva che, per tornare a vincere e continuare a garantire un buongoverno solido e credibile alla città di Cosenza, emerge la necessità imperativa di ritrovare l’unità che deve configurarsi come un progetto politico riconosciuto e accattivante per i cittadini, fondato su idee chiare, tutela dei diritti e capacità di incidere nella realtà.

Anche a tal fine, il direttivo del circolo , accogliendo l'invito del commissario on Stefanazzi, ha deliberato all' unanimità la scelta di andare verso una ricomposizione unitaria della rappresentanza dei PD attraverso il superamento dei due attualmente presenti per la costituzione di un unico gruppo consiliare. A questo proposito, il presidente del consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca e il consigliere Francesco Alimena, hanno dato, nella stessa riunione, piena disponibilità a lavorare per facilitare questo percorso unitario. Un percorso di ricomposizione necessaria che deve fondarsi sul confronto trasparente, sulla pari dignità e sulla condivisione di ruoli, compiti e visioni per dare stabilità e spinta propulsiva all’amministrazione cittadina.



Al centro della discussione vi è stata anche l'agenda delle prossime iniziative pubbliche, con l'ufficializzazione delle date della Festa dell’Unità di Cosenza, che si terrà il 5 e 6 novembre. Due giorni di approfondimento e dibattito collettivo che affronterà i grandi temi della pace, le priorità dirimenti per lo sviluppo del territorio urbano e sulle prospettive politiche del Partito Democratico in vista delle sfide future. La festa dovrà essere l’occasione per tornare a discutere all’interno del partito, coinvolgendo tutti i protagonisti della vita amministrativa della città e del Pd cosentino.

A tirare le fila del dibattito ed espletare le conclusioni dei lavori è stato il commissario di federazione, on. Claudio Stefanazzi, il quale, raccogliendo le sollecitazioni emerse dalla relazione introduttiva e dai numerosi interventi, si è fatto carico della responsabilità di operare in stretta sinergia con le rapprentanze territoriali sia a livello cittadino che provinciale.