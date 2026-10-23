Il tecnico rossoblù presenta la sfida contro il Savoia: «Sappiamo dove siamo in classifica e quanto vale ogni punto. Siamo uniti e pronti a dare tutto».

Il Cosenza Calcio ha diramato un comunicato con le dichiarazioni di mister Federico Coppitelli alla vigilia della gara di Torre Annunziata contro il Savoia.

Il comunicato del Cosenza Calcio

«Il Cosenza affronterà il Savoia a testa alta». Ad affermarlo è l’allenatore della compagine rossoblù Federico Coppitelli in vista del match Savoia – Cosenza. La gara, valevole per l’11ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27, si disputerà Sabato 24 Ottobre allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata (NA). Fischio d’inizio alle 17:30.



L’allenatore Coppitelli su Savoia – Cosenza

«Domani – afferma Coppitelli – affrontiamo il Savoia in una partita importante. Sappiamo bene dove ci troviamo in classifica e quanto valga ogni punto in questo momento della stagione. La settimana di lavoro è stata positiva. I ragazzi hanno risposto con impegno e concentrazione. Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto».



Lupi compatti e determinati

«Il Savoia – ricorda l’allenatore del Cosenza Calcio - arriva da una sconfitta pesante e vorrà reagire davanti al proprio pubblico. Noi abbiamo abbastanza motivazione per lottare e conquistare la vittoria. Sappiamo cosa significa combattere e siamo determinati a portare a casa un risultato. Credo in questo gruppo. Ho visto crescita, voglia di migliorare e la giusta mentalità».



Mister Coppitelli: «Ogni palla può fare la differenza»

«Dobbiamo restare compatti, essere aggressivi e precisi. Ogni duello, ogni palla recuperata – precisa Coppitelli - può fare la differenza. Questo è un momento in cui si costruisce il carattere di una squadra. Andiamo a Torre Annunziata ad affrontare il Savoia con la consapevolezza di poter mostrare buone performance».