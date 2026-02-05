Un commissariamento di fatto, anche se l’onta dell’allontanamento è stata risparmiata a Matteo Lettieri con una formula ibrida. Il segretario provinciale del Pd di Cosenza non è più la figura apicale del partito perché a margine di un incontro a Roma tra il responsabile dell’organizzazione nazionale Igor Taruffi e il segretario regionale Nicola Irto, è stato deciso di affiancargli due figure. Figure che definire ingombranti sarebbe perfino riduttivo: la prima è Giuseppe Peta, già responsabile del Pd calabrese e in procinto di entrare nuovamente in segreteria, la seconda è l’ex consigliere regionale Franco Iacucci.

Toccherà a loro due, in sostanza, traghettare il partito fino all’8 marzo, giorno delle elezioni provinciali. Preliminarmente stileranno le liste del Partito Democratico che concorreranno alla nuova composizione del Consiglio. Dovrebbero essere due, come di solito è avvenuto. Per il candidato presidente il nome più caldo resta quello di Franz Caruso, primo cittadino di Cosenza che ha ricevuto pubblicamente l’endorsement degli altri sindaci dei comuni con maggiore peso elettorale: Rende e Corigliano Rossano. Non si escludono però altre valutazioni di concerto con gli alleati.

L’azione decisa dalla segreteria di Elly Schlein mette per il momento un punto allo scontro fratricida all’interno della Federazione bruzia, dove una nuova maggioranza aspettava martedì per sfiduciare Lettieri, salvo poi apprendere alle 23 della sera prima che l’assemblea era stata rinviata. Troppo, evidentemente anche per il regionale che di fatto avoca a sé i poteri del provinciale, e per il nazionale che ha benedetto l’azione politica. La resa dei conti definitiva per il Pd di Cosenza è rinviata così a dopo le elezioni. Per adesso, dopo il quadriennio di Rosaria Succurro, l’obiettivo è riprendersi l’Ente di cui proprio Iacucci fu presidente.