Il Pd Cosenza si prepara a un passaggio politico delicato. Il segretario provinciale Matteo Lettieri e la presidente Francesca Branchincella hanno preso atto della richiesta di convocazione dell’assemblea regionale del Partito Democratico, pervenuta via mail lo scorso 8 gennaio, procedendo alla convocazione ufficiale dell’assemblea provinciale dei democrat bruzi.

L’assemblea è fissata per il 3 febbraio alle ore 17 e si terrà presso il BV President Hotel di Rende, in via Alessandro Volta 47/49. Un appuntamento che si preannuncia centrale per gli equilibri interni del partito, chiamato a confrontarsi su una richiesta formale di sfiducia nei confronti dell’attuale segretario provinciale.

L’ordine del giorno dell’Assemblea del Pd Cosenza



Due, ufficialmente, i punti all’ordine del giorno della riunione:

Nomina della commissione di garanzia

Esame dell’istanza ex art. 5 comma 7 dello Statuto Regionale

Si tratta di passaggi procedurali fondamentali per valutare la legittimità e l’iter della richiesta avanzata nei confronti della segreteria provinciale. Questo perché, come noto, la convocazione dell’Assemblea del Pd Cosenza nasce dall’iniziativa di diverse aree interne al partito. La richiesta è stata infatti sottoscritta dai rappresentanti delle correnti Iacucci-Guglielmelli, Adamo–Bruno Bossio, Guccione–Mazzuca e Pappaterra, che hanno complessivamente raccolto 32 firme a sostegno della mozione di sfiducia nei confronti del segretario provinciale.

Un dato numericamente e politicamente rilevante, che evidenzia una fase di forte tensione interna e apre a possibili scenari di riorganizzazione del Pd Cosenza in vista delle prossime scadenze politiche ed elettorali. Ma serve portare in assemblea quei numeri e metterli sul piatto della bilancia.