«Ho convocato per mercoledì 21 gennaio il direttivo del PD cittadino di Cosenza.

All’ordine del giorno, la necessità di un esame della situazione politico-amministrativa che va svolgendosi in questi ultimi giorni a Palazzo dei Bruzi. Ritengo doveroso chiamare il massimo organismo di direzione politica del partito cittadino a confrontarsi con senso di responsabilità e spirito unitario per la definizione della proposta che il PD dovrà sostenere nelle sedi istituzionali a sostegno della attuale maggioranza consiliare».Parole della segretaria di circolo Rosi Caligiuri.

«La nostra preoccupazione - ha evidenziato - deve essere finalizzata ad impedire una degenerazione della vicenda politico-istituzionale. Per quanto ci riguarda l’obiettivo dovrà essere quello di promuovere un potenziamento e un rilancio dell’azione amministrativa per la realizzazione di un avanzato programma di fine consiliatura. Tale necessità appare ancora più evidente per quanto sta emergendo dalla stampa attraverso critiche e polemiche che si vanno diffondendo circa la tenuta dei livelli di trasparenza e legalità nell’azione amministrativa».

«Il nostro auspicio, a questo proposito, è che le preoccupazioni espresse anche nelle sedi istituzionali in relazione alla vicenda relativa ai lavori dello stadio San Vito-Marulla siano tempestivamente fugate nel segno della corretta amministrazione» ha concluso la segretaria cittadina del Pd Cosenza Rosi Caligiuri.