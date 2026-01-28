Il prossimo 3 febbraio si terrà l’assemblea provinciale del Pd Cosenza. E’ stata convocata la settimana scorsa dalla presidente Francesca Branchicella e dal segretario di Federazione Matteo Lettieri. Ad ogni modo, il dirigente Pino Le Fosse ha scritto ai due e al segretario regionale Nicola Irto per vederci chiaro.

«Constato che - ha evidenziato nella mail - nonostante i chiarimenti intervenuti, la convocazione dell’Assemblea provinciale del 3 febbraio non risulta ancora rettificata. L’attuale ordine del giorno, con il generico riferimento a “istanza ex art. 5, comma 7, Statuto regionale” e il richiamo improprio all’Assemblea regionale, non chiarisce l’oggetto reale della discussione. Considerato che la richiesta dell’8/1/2026 riguarda la mozione di sfiducia al Segretario provinciale, l’ODG deve indicarlo in modo esplicito, richiamando il corretto riferimento statutario (art. 14, comma 10)».

«La mancata chiarezza su un passaggio così rilevante sta già producendo effetti negativi, sia sul clima interno sia sull’immagine del Partito all’esterno. È un elemento che non può essere sottovalutato - ha concluso Le Fosse -. In assenza di un immediato intervento correttivo, mi vedrò costretto a investire formalmente gli organismi competenti, affinché siano valutate le iniziative necessarie a tutela del corretto funzionamento degli organismi e della credibilità politica del Partito».