Convocato per domani il congresso cittadino che eleggerà il nuovo segretario del Pd di Rende. Lo ha reso noto la Federazione provinciale con un comunicato diramato ieri sera sul tardi, a margine delle convocazioni spedite nel pomeriggio agli iscritti. Il favorito è Ettore Morelli, già in procinto di diventare segretario di circolo l’anno scorso prima che si stoppasse tutto. Vicino all’area dell’ex consigliere regionale Mimmo Bevacqua, era con lui nella recente convention nazionale a Montepulciano.

Morelli si candidò alle ultime elezioni nelle liste di Giovanni Bilotti e non riuscì ad entrare in Consiglio comunale: per lui 104 preferenze. Il primo passo, una volta eletto, sarà tentare di ricucire, qualora possibile, i rapporti tra i democrat cittadini e l’amministrazione di Sandro Principe. Ma per questo ci sarà tempo. L’ultima segretaria del Pd di Rende è stata Annamaria Artese, prima che Vittorio Pecoraro, all’epoca segretario di Federazione, avocasse a sé i suoi poteri a margine delle indagini sul Comune di Rende di cui è stata per un periodo sindaco facente funzioni.

Il nuovo congresso pertanto si svolgerà domani a partire dalle 15 presso la Biblioteca Civica di Piazza Santo Sergio, a Quattromiglia. «Rappresenta un passaggio fondamentale di democrazia interna, confronto politico e costruzione collettiva – scrivono in una nota dalla Federazione provinciale -. In una fase complessa per la partecipazione e per la qualità della vita democratica, il Partito Democratico riafferma il valore dei suoi circoli come presìdi di elaborazione politica, ascolto e radicamento sociale».

«Rende – si legge nella nota - è oggi un centro urbano nevralgico per l’area urbana cosentina: città universitaria, luogo di innovazione, servizi e comunità in continua trasformazione. Rafforzare qui il radicamento del Partito Democratico significa investire nel futuro del territorio, nella capacità di rappresentarne i bisogni e di orientarne lo sviluppo con una visione progressista, inclusiva e solidale. I lavori congressuali si apriranno con la presentazione delle mozioni, seguita dal dibattito dalle ore 15 alle 16».

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 20, con spoglio immediatamente successivo alla chiusura delle votazioni. Come previsto dal regolamento congressuale, hanno diritto di voto:

gli iscritti 2025 che abbiano formalizzato l’adesione entro il 16 aprile 2025;

gli iscritti 2024 che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il Congresso Provinciale di giugno 2025, oppure che rinnovino l’adesione direttamente in sede di Congresso di Circolo.

«Il Congresso del Circolo PD di Rende – chiudono i democrat - vuole essere non solo un adempimento statutario, ma un momento di rilancio politico, di partecipazione consapevole e di rafforzamento del legame tra il Partito Democratico e la comunità rendese».