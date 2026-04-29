Il Senato ha dato il via libera al decreto ponte. L'aula di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con il voto di fiducia posto dal governo, con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto.

Il decreto, che introduce norme su commissari straordinari e concessioni legate al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, era approdato in aula dopo che la pregiudiziale di costituzionalità sollevata da Alleanza Verdi-Sinistra era stata respinta con 78 voti contrari e 57 favorevoli. Solo allora era potuta iniziare la discussione generale, conclusasi con la richiesta di fiducia da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Il provvedimento passa ora alla Camera, dove dovrà essere convertito in legge entro il 10 maggio, data di scadenza del decreto. I tempi sono dunque stretti e Montecitorio sarà chiamata a un iter accelerato per rispettare la scadenza.