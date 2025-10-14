Durante la presentazione della settima edizione del Rende Teatro Festival che ha trovato casa quest’anno al Tau dell’Unical il sindaco Sandro Principe non ha mancato di commentare le polemiche che hanno investono l’intenzione manifestata dalla Regione di costruire il nuovo ospedale proprio a Rende. Il primo cittadino non ha risparmiato una frecciata al collega di Cosenza, Franz Caruso, che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi sulla collocazione del Policlinico all’Unical per i possibili problemi di traffico.

«Intanto voglio sottolineare con forza che non c’è alcun derby con Cosenza – ha replicato Principe – e sfugge all’amico, compagno e collega Caruso che in quest’area è in corso una infrastrutturazione europea. Grazie allo svincolo di Settimo e alla futura stazione ferroviaria di Santa Maria, l’università sarà perfettamente collegata. Inoltre, mi sto battendo perché la nuova strada sia dotata anche di pista ciclabile».

Il primo cittadino ha poi sottolineato come la scelta dell’Unical per il futuro policlinico sia naturale:

«Dove c’è un’università c’è ricerca, c’è innovazione, c’è l’humus necessario per sviluppare nuove scoperte. Il Policlinico non può che nascere qui, dove i futuri medici si formano e dove il dialogo tra scienziati e ricercatori può generare progresso. È stato così nella storia delle grandi università del mondo e sarà così anche per l’Università della Calabria. Se Rende è una città universitaria - ha chiuso - il suo obiettivo deve essere quello di elevare il livello culturale dei suoi cittadini. Chi nasce qui può andare dall’asilo all’Università senza spostarsi altrove. Non è cosa da poco: la cultura è ciò che permette di realizzare i progetti e di dare un futuro ai giovani». Nel video qui sotto le parole di Sandro Principe che hanno seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.