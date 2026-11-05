Le risorse serviranno per allarmi, reti idriche, estintori e uscite di emergenza negli istituti di competenza provinciale. Faragalli: «Un tema che non ammette ritardi né compromessi»

La Provincia di Cosenza ha ottenuto un finanziamento di 2.429.050 euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di sua competenza. Le risorse sono state assegnate nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato agli edifici scolastici, dopo la riapertura dei termini disposta il 16 marzo 2026.

Gli interventi previsti

I fondi serviranno per il ripristino e il potenziamento degli impianti di rilevazione e segnalazione incendi, dei sistemi di allarme, delle reti idriche antincendio, degli estintori, delle porte e delle uscite di emergenza e degli altri dispositivi di protezione degli istituti.

Secondo il presidente Biagio Faragalli, gli interventi riguarderanno scuole in tutta la provincia, dall’Alto al Basso Tirreno, dal versante ionico alle aree interne fino all’area urbana Cosenza-Rende.

«Questo finanziamento ci permette di intervenire su un tema che non ammette ritardi né compromessi: la sicurezza delle nostre scuole. Garantire impianti antincendio efficienti, presidi di sicurezza funzionanti e condizioni adeguate alla gestione delle emergenze significa tutelare ogni giorno migliaia di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale», ha dichiarato Faragalli.

Il presidente ha ringraziato il consigliere provinciale delegato Antonino De Lorenzo, la dirigente del Settore Edilizia, l’ingegnere Giulia Morrone, e il personale tecnico e amministrativo del Settore.