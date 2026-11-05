A Falconara Albanese il Centro anziani è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18 e da lunedì 2 novembre propone un calendario di giochi, musica, laboratori e passeggiate. A Fuscaldo Marina l’appuntamento è ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30, nella delegazione municipale di via Maggiore Vaccari. Sono i primi programmi settimanali di «Non più soli e... Memorie in Cammino», il progetto rivolto agli over 65 dei nove Comuni dell’Ambito territoriale sociale 2 Paola-Cetraro, senza altri requisiti di accesso.

Falconara Albanese, il programma del Centro anziani

Inaugurato sabato 24 ottobre, il Centro anziani di Falconara Albanese dedica il lunedì ai giochi da tavolo e alle sfide di gruppo, con momenti di incontro tra generazioni. Il martedì il filo conduttore è la musica: le canzoni offrono ai partecipanti lo spunto per raccontare episodi della propria vita e condividere ricordi.

Il mercoledì, con «Le mani della tradizione», chi conosce usanze e lavorazioni locali può condividerle attraverso dimostrazioni e laboratori. Il giovedì è dedicato ai preparativi per il Natale, tra decorazioni e ricette tradizionali. Il venerdì sono in programma passeggiate, ginnastica dolce e altre attività di movimento. Nel fine settimana il centro propone incontri ed eventi che riuniscono bambini, giovani, adulti e anziani.

Fuscaldo Marina, il martedì dedicato alle storie del territorio

A Fuscaldo il Comune ha scelto uno spazio nella delegazione municipale di via Maggiore Vaccari. Gli incontri del martedì pomeriggio avranno al centro le radici familiari, la storia personale e le tradizioni locali. I partecipanti potranno raccontare le proprie esperienze e proporre attività culturali e creative.

Il ruolo degli over 65 nei nove Comuni dell’Ambito

Dopo la presentazione di settembre a San Lucido, il progetto ideato dall’ATS 2 Paola-Cetraro e curato dalla cooperativa sociale Il Raggio Verde entra nella fase delle attività periodiche. I Comuni dell’Ambito hanno individuato spazi in cui gli anziani possano incontrarsi e organizzare iniziative in base agli interessi e alle esigenze di ciascuna comunità.

L’obiettivo è che siano gli stessi partecipanti, nel tempo, a proporre e organizzare incontri ed eventi. Per la durata del progetto potranno contare sul supporto degli operatori e degli educatori della cooperativa, ai quali si affiancheranno assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti.