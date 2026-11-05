«La sua storia è la plastica dimostrazione che quando si persevera con determinazione nel raggiungimento di taluni obiettivi, nulla è precluso»

«Il prof. Alfredo Garro è una eccellenza riconosciuta nel campo della ricerca spaziale di cui Cosenza, la sua città, non può che essere fiera e orgogliosa. Quando un figlio della nostra terra raggiunge, con sacrifici e anni di studio e di intensa attività, livelli di apprezzamento su scala internazionale, come l’elezione alla carica di Vicepresidente del Product Development Group dello SpaceFOM 2.0, non possiamo che gioirne ed esprimergli tutte le nostre congratulazioni».

Così il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo aver appreso la notizia del prestigiosissimo incarico internazionale che il prof. Garro assumerà in seno allo SpaceFOM 2.0. «Alfredo Garro – ha proseguito Franz Caruso – può essere assimilato, in ragione del suo percorso accademico e di vita, alla categoria dei self-made man, avendo egli con perseveranza, impegno e grandi capacità, dato la scalata a traguardi che potevano sembrare impensabili e che oggi sono divenuti magnifica realtà.

La sua storia è la plastica dimostrazione che quando si persevera con determinazione nel raggiungimento di taluni obiettivi, nulla è precluso. La sua recente elezione alla Vicepresidenza dello SpaceFOM 2.0 è il coronamento di un percorso di ricerca decennale all’interno del prestigioso gruppo internazionale che si occupa dello sviluppo di uno standard grazie al quale sistemi e simulatori diversi possono collaborare, supportando la pianificazione, la progettazione e la preparazione di missioni spaziali complesse anche attraverso la loro simulazione. Fa un certo effetto – e noi per questo gli esprimiamo la nostra gratitudine – che il prof. Garro metta le sue innate e riconosciute capacità al servizio di un programma come “Artemis” della NASA il cui obiettivo è quello di riportare l’uomo sulla Luna e di cui lo SpaceFOM rappresenta un piccolo ma fondamentale tassello.

Un programma che nel 2027 vedrà l’Italia protagonista, con l’astronauta Luca Parmitano a bordo della missione Artemis III. Ci riempie di soddisfazione che un docente del Dipartimento di Ingegneria Civile della nostra Università assurga a livelli così importanti e significativi con un ruolo di coordinamento di primissimo piano nella definizione di quei percorsi di sviluppo che potrebbero aprire alla ricerca orizzonti sempre più avveniristici. Alle congratulazioni al prof. Garro – ha concluso il primo cittadino – aggiungo quelle all’Università della Calabria e al suo Rettore Gianluigi Greco per continuare ad esprimere autentiche eccellenze in grado di portare in alto il nome della città di Cosenza e dell’intera Calabria».