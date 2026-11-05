di Margherita Ricci*

Unione dei Comuni dell’Area Urbana, Mendicino resta fuori. Una scelta incomprensibile che dimostra l’isolamento attuale della nostra città. Gli articoli di stampa di questi giorni riportano al centro del dibattito una questione politica e amministrativa di grande importanza per il futuro dell'area urbana: il progetto dell'Unione dei Comuni promossa dal Comune di Rende.

Dalle note apparse sui giornali si apprende che il Comune di Rende ha approvato ad inizio 2026 una delibera contenente una proposta di Statuto per l’Unione dei Comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto e che tale atto è stato inviato ai Sindaci dei comuni appena citati. Un’azione meritoria finalizzata ad aggregare servizi essenziali per una gestione integrata che migliori la qualità della vita dei cittadini ed abbatta i costi per i singoli municipi, conseguendo importanti economie di scala. Quello che colpisce, e che merita una seria riflessione, è l'assenza da questo progetto così ambizioso dell'attuale amministrazione comunale di Mendicino.

Mendicino, lo avevamo già denunciato, è al momento fuori da un percorso che potrebbe rappresentare, invece, un'importante opportunità di crescita, collaborazione e sviluppo per tutto il territorio. Mentre altri Comuni discutono, avanzano proposte e cercano di costruire una strategia condivisa per affrontare insieme le sfide dei servizi, dei trasporti, della pianificazione territoriale e dello sviluppo economico, Mendicino rimane ancora una volta ai margini, senza una posizione chiara e senza un ruolo attivo in una partita che riguarda direttamente il nostro futuro. Una situazione politicamente ed amministrativamente preoccupante. Non si può parlare di sviluppo, di area urbana e di collaborazione istituzionale se poi si sceglie, nei fatti, di restare fuori dai processi decisionali più importanti.

L'Unione dei Comuni non deve essere considerata una semplice operazione burocratica o una questione di appartenenza politica. È, al contrario, una possibile occasione per superare i campanilismi, mettere insieme risorse e competenze e offrire ai cittadini servizi più efficienti e maggiori opportunità. Mendicino, per posizione geografica, storia e relazioni territoriali, avrebbe tutte le ragioni per essere protagonista di questo percorso e invece l’attuale amministrazione si disinteressa di un tema così cruciale, nonostante, per quanto si apprende sempre dalla stampa, lo Statuto approvato a gennaio dal Comune di Rende prevede finanche la possibilità di altri Comuni di aderire.

Autoescludersi o rimanerne fuori da un simile progetto significa rinunciare a contribuire alle scelte che domani potrebbero condizionare lo sviluppo dell'intera area urbana oltre che della nostra comunità. Come capogruppo di Tradizione e Futuro, forza di opposizione in Consiglio Comunale chiedo alla sindaca: perché l'attuale amministrazione non sta svolgendo un ruolo attivo in questo progetto? Qual è la strategia complessiva che intende perseguire per Mendicino, se ne ha una? E soprattutto, quale idea di futuro ha per la nostra comunità?

I cittadini meritano risposte, non silenzi. Meritano un'amministrazione capace di guardare oltre i confini comunali, di dialogare con le istituzioni vicine, di difendere gli interessi della propria comunità e soprattutto di avere una visione che in questi tre anni a Mendicino è totalmente assente. Mendicino non può permettersi di restare spettatrice mentre intorno a sé si costruiscono le scelte strategiche per il futuro del territorio. Il futuro di Mendicino non può essere sacrificato sull'altare dell'immobilismo.

È arrivato il momento che l'amministrazione chiarisca ai cittadini quale ruolo intende assegnare a Mendicino e se intende partecipare al progetto dell'Unione dei Comuni con Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto. E nei prossimi giorni chiederemo un consiglio comunale ad hoc per chiedere chiarimenti su questo tema così fondamentale. Mendicino non può continuare a restare isolata da tutto ma deve riprendere ad essere protagonista dell’area urbana. Noi e la nostra città meritiamo di più.



*Capogruppo Tradizione e Futuro Comune Mendicino