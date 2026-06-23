La Provincia di Cosenza torna in possesso di un DURC regolare e compie un nuovo passo nel percorso di risanamento finanziario avviato dall'amministrazione guidata dal presidente Biagio Faragalli. Il risultato arriva al termine di una complessa attività di verifica amministrativa che ha consentito di rideterminare la posizione contributiva dell'ente nei confronti dell'INPS, riducendo una presunta esposizione debitoria inizialmente quantificata in poco meno di due milioni di euro fino a circa 80 mila euro.

La vicenda prende origine dalle richieste di pagamento avanzate dall'istituto previdenziale. Per fare chiarezza sulla situazione, gli uffici provinciali hanno avviato un'approfondita attività di ricostruzione amministrativa, affiancati da una società specializzata nella gestione dei flussi contributivi.

Il lavoro si è concentrato sull'analisi di centinaia di posizioni previdenziali e sulla successiva ricostruzione dei dati contributivi attraverso la generazione e la trasmissione dei flussi telematici necessari alla regolarizzazione delle singole posizioni.

L'operazione ha consentito di definire in maniera puntuale la situazione previdenziale dell'ente, sanare le inadempienze riscontrate e ridurre sensibilmente l'esposizione debitoria contestata.

L'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva rappresenta un passaggio strategico per la Provincia, poiché consente l'accesso a numerosi strumenti di finanziamento e rafforza la capacità dell'ente di partecipare a programmi e opportunità di sviluppo.

«Si tratta di un risultato di straordinaria importanza – ha dichiarato il presidente Biagio Faragalli – che testimonia come una gestione amministrativa attenta, rigorosa e responsabile sia in grado di affrontare e risolvere problematiche che si trascinavano da molti anni».

Secondo Faragalli, il ritorno alla piena regolarità contributiva non rappresenta soltanto la conclusione di una complessa vicenda amministrativa, ma anche l'apertura di nuove prospettive per l'ente e per il territorio provinciale.

Il presidente ha inoltre ringraziato l'Ufficio Finanziario della Provincia per il lavoro svolto, rivolgendo un riconoscimento particolare al responsabile del settore, Antonio Maletta, che ha seguito l'intero iter contribuendo alla definizione della vertenza previdenziale.