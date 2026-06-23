Una riflessione sul pensiero di Antonio Gramsci e sulle trasformazioni del capitalismo contemporaneo aprirà la Festa del Tesseramento 2026 organizzata dal Circolo “Gullo-Mazzotta” Area urbana Cosenza di Rifondazione Comunista.

L'appuntamento è in programma sabato 27 giugno nella sede del partito in Corso Telesio 102, nel cuore del centro storico di Cosenza, di fronte alla Casa delle Culture e nel largo recentemente intitolato a Franco Dionesalvi.

La giornata prenderà il via alle ore 18 con il seminario dal titolo “Forme dell'egemonia: americanismo e fordismo”, quarto e ultimo incontro del ciclo dedicato ai Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, curato dal professore Marco Gatto.

L'iniziativa sarà dedicata a uno dei temi più significativi dell'elaborazione gramsciana, quello relativo all'americanismo e al fordismo, interpretati come strumenti per comprendere le trasformazioni economiche e sociali della modernità. Attraverso l'analisi del pensatore sardo, il seminario intende offrire chiavi di lettura utili per interpretare fenomeni contemporanei come la precarizzazione del lavoro, i mutamenti produttivi e le nuove forme di egemonia culturale e politica.

Alle 20.30 spazio invece alla Festa del Tesseramento, con un apericena sociale aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a conoscere più da vicino le attività del circolo e del partito.

Nel corso della serata sarà possibile aderire a Rifondazione Comunista e sottoscrivere la tessera 2026. Secondo gli organizzatori, l'iniziativa si inserisce in una fase di rilancio dell'attività politica del partito sul territorio cosentino e calabrese, caratterizzata da una crescente partecipazione giovanile e da un processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

L'invito è rivolto a cittadini, studenti, lavoratori, associazioni e realtà sociali interessate a condividere un momento di confronto all'insegna della cultura critica, della partecipazione democratica e dell'impegno collettivo.