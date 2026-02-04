Il centrodestra si muove per la Provincia di Cosenza. Ieri sera nella nuova sede di Fratelli d’Italia nel capoluogo si è tenuta una riunione interpartitica alla presenza dell’intera coalizione. L’obiettivo è provare a non far cambiare colore politico all’Ente, fermo restando che i numeri sulla carta sorridono agli avversari. Sul peso ponderato degli elettori (consiglieri e assessori) incide molto che Palazzo dei Bruzi e i municipi di Rende e Corigliano Rossano siano in mano al centrosinistra. Anche nel 2022, tuttavia, la situazione era simile, ma le divisioni portarono all’elezione di Rosaria Succurro.

Proprio l’ex sindaca di San Giovanni in Fiore, ha rappresentato Forza Italia nella tavola rotonda insieme al vice segretario regionale Pierluigi Caputo e al consigliere regionale Antonio De Caprio. Per i meloniani ha fatto gli onori di casa Angelo Brutto, per Noi Moderati ha preso la parola Franco Pichierri, mentre per Lega e Italia del Meridione, che comporranno un’unica lista in virtù del patto federativo stretto a settembre, c’erano Leo Battaglia e Graziano Fusaro.

Nel corso della riunione si è fatto il punto della situazione, analizzando i possibili scenari e cercando di trovare una sintesi tra i desiderata di ogni partito. Confermati gli identikit svelati dal nostro network la scorsa settimana. Irma Bucarelli (Mendicino), Biagio Faragalli (Montalto Uffugo) e Gianpaolo Iacobini (Cassano all’Ionio) sono i nomi caldeggiati dagli azzurri, con quest’ultimo forte di un mandato fresco che coprirebbe l’intera consiliatura. Ai meloniani non dispiacerebbero Antonino De Lorenzo (Praia a Mare) e Mario Donadio (Morano Calabro). Non si riscalda al momento il profilo di Francesco Fucile (Bisignano).

Chi può votare alle elezioni della Provincia di Cosenza

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci dei comuni ricomprasi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature. L'elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Le liste e/o le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, con sede in in Piazza XV Marzo, nei seguenti giorni:

dalle 8 alle ore 20 del 15 febbraio 2026

dalle ore 8 alle ore 12 del 16 febbraio 2026

Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature, L'elezione del consiglio provinciale avviene sella base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici), che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Il rinnovo del Consiglio provinciale

Analogamente a quanto disposto per l'elezione del Presidente, le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere presentare all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo, nei medesimi orari e giorni:

dalle 8 alle ore 20 di domenica 15 febbraio 2026 (ventunesimo giorno antecedente la votazione);

dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 16 febbraio 2026 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

L'Ufficio Elettorale verificherà l'ammissione delle liste secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Le liste con i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale saranno pubblicate sul sito della Provincia di Cosenza (qui il link) nella sezione "Elezioni Provinciali 2026", almeno 8 giorni prima delle votazioni. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, che viene ponderato, secondo il sistema prescritto dalla legge n 56/2014. sulla base di un indice determinato in relazione alle popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui l’elettore è sindaco o consigliere. I comuni del territorio provinciale sono ripartiti in fasce di popolazione e per ciascuna delle fame demografiche viene applicato un indice di ponderazione determinato.