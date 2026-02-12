Scadrà domenica la deadline fissata dall’Ente e non ci sono ancora i nomi dei candidati alla carica di presidente della Provincia di Cosenza. Un vero e proprio pantano nel centrosinistra, un eccessivo attendismo nel centrodestra che vorrebbe incastrare la sua proposta una volta conosciuto il cavallo su cui punterà il cosiddetto campo largo. Ma tra i progressisti l'unità è una vera chimera, perché anche ieri, quando ormai sembrava certa l'investitura del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il comunicato ufficiale è stato bloccato. Forse arriverà oggi, ma da ciò che trapela potrebbe giungere monco di alcune adesioni.

Provincia di Cosenza, valzer di nomi. Greco contro gli accordi trasversali | GLI IDENTIKIT

Redazione
Non sono bastati giorni di intensi colloqui, perché le posizioni si sono rivelate più eterogenee del previsto. Il Partito Democratico vuole dare l'input definitivo, intenzionato a vidimare l'indicazione del capogruppo al Senato Francesco Boccia, vicino a Caruso, fin dalle comunali del 2021. Via libera da parte di Italia Viva e dei Democratici Progressisti di De Cicco. Il Movimento 5 Stelle insiste sulla ricerca dell’unità, ma non va certo contro il sindaco di Cosenza. Discorso molto simile anche per la Federazione Riformista.

Più freddi al riguardo i vertici del Partito Socialista Italiano e dell'Alleanza Verdi-Sinistra: entrambi preferirebbero un'altra figura, magari più giovane e non a scadenza di mandato, come è invece Caruso. La questione è finita come al solito sui tavoli romani, dove nessuno vuole mettere in discussione la tenuta della coalizione per un’elezione di secondo livello. In Calabria i toni si sono incancreniti e una serie di ostacoli sono sorti lungo il sentiero. Una risma di nomi è stata passata al vaglio, ma senza che il PD sia arretrato di un centimetro. Tra gli identikit circolati nei giorni scorsi quelli dei sindaci di Mormanno Paolo Pappaterra e di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù, ma soprattutto quello di Salvatore Magarò, primo cittadino di Castiglione Cosentino.

Il centrodestra nel frattempo non ha preso ancora una decisione definitiva tra i sindaci di Montalto Uffugo e Mendicino, Biagio Faragalli e Irma Bucarelli. Sono i due nomi su cui Forza Italia vorrebbe puntare. Questo a meno di clamorose sorprese che potrebbero condurre proprio a Salvatore Magarò, che in passato si è già accomodato sulla poltrona più importante della provincia di Cosenza.