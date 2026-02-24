Non solo una candidatura “di bandiera”, ma l’ambizione di portare ai piani alti dell’amministrazione le urgenze quotidiane dei piccoli comuni. Il sindaco di Santa Sofia d’Epiro, Daniele Atanasio Sisca, si dice fiducioso in vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche provinciali: è candidato con la lista Provincia Democratica, a supporto di Franz Caruso.

«La voce dei territori ai margini»: la motivazione della candidatura

Sisca rivendica l’esperienza maturata in sette anni da sindaco: «L’esperienza messa a frutto nei sette anni di mandato da Sindaco mi ha fatto comprendere quanto sia importante portare nei livelli amministrativi più alti la voce dei territori, soprattutto quelli che troppo spesso restano ai margini, le aree interne e i comuni che maggiormente necessitano dei servizi di competenza provinciale».

E aggiunge che la candidatura nasce da un percorso condiviso: «La candidatura è il risultato di un ragionamento condotto insieme a tanti amministratori comunali ed è finalizzata nel portare le istanze del nostro vasto territorio all’interno dell’assise provinciale».

Nel suo intervento, Sisca insiste sul tema della prossimità: «L’imponente territorio della Provincia di Cosenza richiede una presenza diretta e radicata sui territori. Questo è necessario per accorciare le distanze tra i bisogni reali e le sedi decisionali». E definisce la propria candidatura «un’opportunità per rafforzare il dialogo tra i Comuni» e tra «le varie anime» del territorio provinciale.

Il ruolo della Provincia: «Punto di partenza per un nuovo modello politico»

Per Sisca la Provincia può diventare un laboratorio di metodo: «Può e deve diventare un punto di partenza per un nuovo modello politico, basato sulla vicinanza ai territori e sulla capacità di dare risposte concrete». Da qui l’idea di «rimettere al centro ogni singola comunità», fare rete e costruire soluzioni «concrete e risolutive».

Il capitolo più operativo è quello delle priorità. «Un settore strategico è la viabilità», dice Sisca, spiegando che una provincia vasta come Cosenza cresce solo con collegamenti efficienti: «Dal Tirreno alla Ionio e per ogni singola comunità, grande o piccola che sia, delle aree interne, c’è bisogno di favorire e migliorare i collegamenti». Accanto alla viabilità, indica altri due settori «strategici»: edilizia scolastica e soprattutto pianificazione, tutela e valorizzazione ambientale.