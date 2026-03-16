Il Partito Socialdemocratico (PSDI) ha sciolto la riserva: il direttivo regionale, riunito oggi, ha definito l’orientamento del partito verso Giacomo Mancini, indicato come candidato alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative di Cosenza del 2027.

Nel comunicato, il PSDI parla di un confronto “partecipato e democratico” e collega la scelta al lavoro politico svolto nelle ultime settimane nell’area del centrosinistra, con “numerosi incontri” finalizzati a costruire un percorso condiviso sul piano politico e amministrativo.

La decisione, si legge, è stata accolta “con entusiasmo” dallo stesso Mancini. Da domani partirà un lavoro congiunto per definire un programma amministrativo condiviso, descritto come “concreto e realizzabile” per la città.

Alla riunione hanno partecipato dirigenti e iscritti, oltre al coordinatore provinciale di Cosenza Domenico Ziccarelli e al coordinatore regionale e membro della Direzione nazionale Luigi Cosentini. Il direttivo regionale annuncia quindi l’avvio del lavoro politico con Mancini, con l’obiettivo di costruire una proposta “solida e credibile” per Cosenza in vista del 2027.