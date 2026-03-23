Partecipazione molto diversa tra i comuni: nei piccoli centri affluenza più alta, nelle città percentuali più basse
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Affluenza generalmente bassa in provincia di Cosenza per il referendum di oggi, con percentuali molto diverse tra i vari comuni e solo pochi centri che superano la soglia del 50%. I dati mostrano una partecipazione contenuta soprattutto nei centri più grandi, mentre in alcuni piccoli comuni si registrano percentuali più alte.
Tra le principali città della provincia, Cosenza si attesta intorno al 54%, Rende supera il 57%, Castrolibero registra oltre il 61%, mentre Corigliano-Rossano si ferma intorno al 40%. A Castrovillari l’affluenza si avvicina al 50%, Paola supera di poco il 50%, mentre Amantea registra circa il 52%.
Il dato più alto si registra a Cellara, dove l’affluenza ha raggiunto il 68,67%, mentre il dato più basso si registra a Terravecchia, dove si è fermata al 28,63%.
Tra i dati più bassi anche Albidona, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi e Cariati, tutti con affluenze inferiori al 40%.
Nel complesso, la partecipazione appare più alta nei piccoli comuni dell’entroterra e più bassa nei centri più grandi, una tendenza già osservata in altre consultazioni referendarie. Tra i comuni con affluenza più alta si segnalano anche Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Piane Crati, Castrolibero, Rogliano, Lappano e Rovito, tutti con percentuali superiori al 59%.
Il quadro complessivo della provincia di Cosenza mostra quindi una partecipazione a macchia di leopardo, con forte mobilitazione nei piccoli centri e percentuali più contenute nelle aree urbane più grandi. Un dato che conferma una partecipazione complessiva non particolarmente elevata e molto distante da quella delle elezioni politiche o amministrative.