Le organizzazioni sindacali Sinappe, Osapp, Uil Pa Polizia Penitenziaria e Uspp intervengono con una nota congiunta per esprimere piena solidarietà alla direttrice della Casa circondariale di Paola, la dirigente penitenziaria Emilia Boccagna, dopo i comunicati apparsi sulla stampa da parte di alcune organizzazioni sindacali di minoranza.

Nella nota, i rappresentanti sindacali parlano apertamente di attacchi strumentali e di un atteggiamento vessatorio nei confronti della dirigente, colpevole, secondo i firmatari del documento, di aver semplicemente portato a compimento il procedimento di contrattazione decentrata nel rispetto delle indicazioni della commissione arbitrale regionale e adempiendo ai propri doveri d’ufficio.

I sindacati firmatari criticano in particolare la richiesta di rimozione della direttrice avanzata da alcune sigle sindacali, ritenendola non una legittima espressione del diritto sindacale ma un atto di intimidazione nei confronti di chi esercita la funzione dirigenziale nel rispetto delle regole.

Nel documento si auspica inoltre un intervento del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Lucia Castellano, affinché vengano adottate tutte le azioni necessarie a tutela non solo della direttrice, ma anche dell’autonomia e del prestigio dell’Amministrazione penitenziaria.

Secondo i sindacati, la vicenda sarebbe stata strumentalmente collegata anche alle procedure di interpello per la direzione dell’istituto di Paola, che tuttavia non avrebbero alcun collegamento con la contrattazione decentrata.

Le organizzazioni sindacali sottolineano inoltre che, nonostante le polemiche e i ritardi causati da alcune sigle di minoranza, è stato comunque sottoscritto il nuovo accordo decentrato per l’istituto di Paola, che garantirà nuove opportunità per tutti i lavoratori.

Infine, Sinappe, Osapp, Uil Pa Polizia Penitenziaria e Uspp hanno rinnovato alla direttrice della Casa circondariale di Paola l’augurio di poter proseguire il proprio mandato con serenità e autorevolezza, sottolineando come la difesa delle istituzioni passi anche attraverso il sostegno a chi, con integrità e responsabilità, svolge ogni giorno il proprio ruolo.