Accoltellamento ieri sera a Cosenza, in via Popilia. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Gazzetta del Sud, un cittadino bulgaro è stato raggiunto dal alcuni fendenti sferrati da un cittadino romeno al termine di una lite. A chiamare le forze dell’ordine è stata una donna che ha assistito alla scena.

Sul posto sono giunte le pattuglie della squadra Volante che hanno individuato e interrogato l’aggressore. L’uomo si è difeso affermando di aver agito per legittima difesa. La donna, invece, ha dichiarato di non essere in grado di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il ferito si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.