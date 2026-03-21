Dopo la recente elezione alla guida della Provincia di Cosenza, per Biagio Faragalli arriva anche un importante traguardo personale. Oggi il sindaco di Montalto Uffugo e presidente della Provincia di Cosenza ha celebrato la promessa di matrimonio con la consigliera comunale Vincenzina Calomino.

La cerimonia si è svolta nel suggestivo chiostro San Domenico del Comune di Montalto Uffugo, alla presenza di familiari e persone vicine alla coppia, in un momento intimo e simbolico che precede il matrimonio.

Una giornata importante per i due promessi sposi, che hanno scelto uno dei luoghi più rappresentativi della città per ufficializzare la loro promessa, condividendo con i propri affetti un passaggio significativo della loro vita privata.