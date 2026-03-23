A Rende è ormai imminente l’apertura della nuova bretella stradale di raccordo tra l’autostrada A2 e la stazione ferroviaria di Quattromiglia, prevista per martedì 24 marzo. Un intervento considerato strategico per la viabilità dell’area universitaria e industriale, che comporterà importanti modifiche alla circolazione.

Per preparare l’apertura della nuova arteria, il comandante della Polizia Locale di Rende, Alfredo Ferraro, ha emesso l’ordinanza numero 71 del 23 marzo, che introduce una serie di cambiamenti alla viabilità in via Marconi, via Maiorana e nella nuova bretella di collegamento.

Tra le principali novità, viene istituito il divieto di transito su via Marconi, nella direzione in discesa dalla rotatoria dell’A2 verso via Da Vinci, per i veicoli adibiti al trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate diretti verso la zona industriale e via Colombo. Questi mezzi, arrivati all’intersezione con via Marconi, dovranno proseguire su via Maiorana e poi seguire le direzioni consentite.

Su via Maiorana viene inoltre istituito il divieto di fermata permanente su entrambe le carreggiate, ad eccezione delle aree dove sono presenti gli stalli di sosta delimitati. Divieto di sosta, giorno e notte, anche su tutta la nuova bretella viaria che collega via Maiorana a via Colombo e sul tratto che collega la rotatoria della bretella con via Torricelli e via Todaro.

Per quanto riguarda la circolazione, viene istituito il doppio senso di marcia sulla nuova bretella che collega via Colombo a via Maiorana, mentre diventa a senso unico il tratto della bretella che collega la rotatoria con via Todaro e via Torricelli. Senso unico di marcia anche su tutta via Maiorana in direzione dello svincolo autostradale A2 verso via Colombo.

I veicoli provenienti da via Orso Mario Corbino e diretti verso la rotatoria dello svincolo autostradale A2, arrivati all’intersezione con via Maiorana, dovranno svoltare a sinistra in direzione di via Colombo per poi proseguire verso le direzioni consentite.

Previsto infine il divieto di transito ai veicoli per trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate sulla nuova bretella viaria con direzione da via Colombo verso via Maiorana.

Solo per la giornata del 24 marzo, dalle ore 7 fino al termine dei lavori, è previsto anche un restringimento di carreggiata su via Ettore Maiorana per consentire il completamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale. La segnaletica temporanea sarà installata dalla ditta esecutrice dei lavori.