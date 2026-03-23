La provincia di Cosenza si conferma la “regina del No” in Calabria nel referendum, almeno per quanto riguarda il quesito relativo alle norme sull’ordinamento giurisdizionale. I dati ufficiali pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno mostrano infatti una netta prevalenza dei voti contrari.

Secondo i dati Eligendo, aggiornati su 130 sezioni scrutinate su 882 complessive in provincia di Cosenza, i voti favorevoli al Sì sono 11.123, pari al 34,14%, mentre i voti contrari al No sono 21.455, pari al 65,86%.

Un risultato che evidenzia una posizione piuttosto netta dell’elettorato cosentino sul quesito referendario, con il No che doppia quasi il Sì e si impone con un margine molto ampio.

Il dato, se confermato anche con l’avanzamento dello scrutinio nelle altre sezioni, potrebbe rendere la provincia di Cosenza uno dei territori calabresi con la percentuale più alta di voti contrari al referendum, confermando una tendenza già emersa in altre consultazioni referendarie dove l’astensione e il voto contrario hanno spesso prevalso.

Lo scrutinio è comunque ancora in corso e i dati potrebbero variare con l’arrivo dei risultati delle restanti sezioni, ma la tendenza appare già abbastanza chiara: in provincia di Cosenza il No, almeno su questo quesito, è nettamente in vantaggio.