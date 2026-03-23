Urne chiuse alle ore 15. No in vantaggio nel referendum sulla riforma della giustizia: il No sfiora il 54% (attestandosi al 53,74%) mentre il Sì si ferma al 46,26%. In Calabria ancora più netta la vittoria del no: il dato definitivo è del 57,26%.

I primi exit poll

Primi exit poll disponibili battuti dalle agenzie. La corsa allo spoglio è appena iniziata e l’esordio vede avanti il No con una forbice tra il 49 e il 53% stando ai dati diffusi da Swg nella diretta di La7 (79% di copertura del campione). Il Sì è dato al 47-51%. Identico il risultato degli instant poll Opinio-Rai. Per Sky Tg24 il Sì è al 48,5% e il No al 51,5%.

Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, al Referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53 per cento ed il Si' fra il 47 ed il 51 per cento.

Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sugli articoli 104 e 105 della Costituzione, accompagnata da modifiche di coordinamento agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110.

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