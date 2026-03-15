Si è svolto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, presso la sala consiliare del Comune di Santo Stefano di Rogliano, un incontro pubblico di approfondimento dedicato al prossimo Referendum costituzionale del 22–23 marzo 2026.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha voluto offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sulle ragioni del “Sì” e del “No” in vista della consultazione.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali della sindaca Lucia Nicoletti e dell’assessore alla Cultura Santo Orrico ai quali e' seguita la moderazione del consigliere comunale Francesco Ferrari.

La componente amministrativa ha sottolineato l’importanza di creare spazi di dialogo pubblico su temi di grande rilievo costituzionale, soprattutto quando il contenuto del quesito referendario presenta aspetti tecnici non sempre immediati per l’opinione pubblica.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il magistrato Biagio Politano, giudice presso la Corte d’Appello di Catanzaro, e l’avvocato penalista Francesco Calabrò, componente del comitato scientifico della Camera Penale di Cosenza. I relatori hanno analizzato nel merito il quesito referendario, illustrandone i principali aspetti giuridici e istituzionali e mettendo in luce, ognuno secondo le proprie opinioni, le possibili conseguenze delle diverse opzioni di voto.

L’obiettivo dell’iniziativa non è stato quello di orientare politicamente la scelta degli elettori, ma piuttosto di fornire strumenti di comprensione utili ad affrontare una materia complessa. Il confronto, caratterizzato da un taglio divulgativo ma rigoroso, ha cercato di rendere più accessibili temi di natura costituzionale e tecnica, favorendo una partecipazione informata e consapevole. In un passaggio particolarmente delicato del dibattito pubblico, l’incontro ha rappresentato così un’occasione per avvicinare i cittadini ai contenuti della riforma e promuovere un voto il più possibile consapevole.