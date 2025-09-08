«Il voto unanime sul Garante del Verde è frutto del grande lavoro svolto nelle Commissioni tra consiglieri di maggioranza e minoranza. Andrea Cuzzocrea inizi un percorso di onestà intellettuale e non si prenda meriti non suoi». Lo affermano in una nota i consiglieri di Rende di centrodestra Marco Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi ed Enrico Monaco.

Rende, approvazione unanime per l’istituzione del Garante del Verde

Antonio Clausi
«L'assessore Cuzzocrea – evidenziano in una nota - fa bene a lodare il voto unanime per il garante del Verde, ma trascura artificiosamente che il voto dell'opposizione a favore deriva in ossequio ad un lavoro condiviso e costante operato dai consiglieri di maggioranza e di minoranza nelle opportune commissioni. Un lavoro che ha visto la maggioranza disponibile verso le tante osservazioni della minoranza e quest'ultima collaborativa verso un principio di tutela del Verde che è principio comune. Non già il voto unanime è stato verso la sua "relazione" della quale crediamo pochi ne ricordino i contenuti e l'efficacia».

Per i rappresentanti della minoranza «accollarsi meriti che invece spettano a tutti i consiglieri che lavorano costantemente nelle commissioni è un chiaro segnale di un approccio poco rispettoso verso la verità dei fatti politici. L'approccio costruttivo che si sta tenendo in questo momento delicato di rilancio per la città di Rende e che vede la minoranza attenta a non creare dibattiti improduttivi risiede nella grande maturità che insieme si cerca, pur da posizioni diverse, nelle commissioni consiliari».

«Non riteniamo corretto – concludono Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi, Monaco - che alcuni singoli personaggi per puro e per altro immotivato protagonismo, cerchino di capitalizzare a proprio vantaggio risultati e meriti che sono di tutti. Anche rendersi protagonisti di una veritiera narrazione dei fatti descrive la reale competenza e trasparenza dell'azione amministrativa».