La maggioranza di Sandro Principe replica con poche righe alle critiche mosse dall’opposizione questa mattina: «Ci preoccuperemmo se parlassero bene di noi, ma il loro proclama ci lascia del tutto sereni»
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«Il grande Pietro Nenni ci ha insegnato che «quando gli avversari parlano bene di te, ti devi preoccupare». Conseguentemente, il proclama, anche se privo di critiche specifiche, concepito e pubblicato congiuntamente dalla destra-destra, dal centrodestra, dal centro e dalla simil- sinistra ci lascia del tutto tranquilli. Infatti, se applichiamo a questa circostanza l’insegnamento di Nenni, ne ricaviamo che stiamo facendo molto, molto bene. Questo il commento dei Capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale a Rende, dopo la nota diffusa questa mattina dalle opposizioni.