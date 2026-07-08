«Il grande Pietro Nenni ci ha insegnato che «quando gli avversari parlano bene di te, ti devi preoccupare». Conseguentemente, il proclama, anche se privo di critiche specifiche, concepito e pubblicato congiuntamente dalla destra-destra, dal centrodestra, dal centro e dalla simil- sinistra ci lascia del tutto tranquilli. Infatti, se applichiamo a questa circostanza l’insegnamento di Nenni, ne ricaviamo che stiamo facendo molto, molto bene. Questo il commento dei Capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale a Rende, dopo la nota diffusa questa mattina dalle opposizioni.