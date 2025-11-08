La Giunta comunale di Rende, presieduta dal sindaco Sandro Principe, ha approvato una serie di provvedimenti strategici in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità e patrimonio, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e rilanciare lo sviluppo del territorio.

Tra le delibere approvate, spiccano gli indirizzi del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), il secondo contratto attuativo per le manutenzioni stradali, e l’avvio della consultazione per il rilancio del Parco Acquatico Sportivo Santa Chiara.

Nuovo Piano Strutturale Comunale: città dei servizi e inclusione

Il nuovo PSC traduce in azione il programma del sindaco e della Giunta, delineando una città di servizi orientata alla sostenibilità e all’inclusione. Il piano prevede premialità urbanistiche per abitazioni destinate a giovani, coppie e persone con disabilità, oltre a incentivi per la creazione di strutture ricettive, sanitarie e socio-assistenziali.

Tra i punti qualificanti:

riqualificazione dell’area del Marco Lorenzon, nuove aree per imprese innovative nel centro città, spazi destinati all’edilizia convenzionata.

Manutenzione stradale e riqualificazione urbana

Con un investimento di oltre 60.000 euro, è stato approvato il secondo contratto attuativo dell’accordo quadro sulle manutenzioni stradali, destinato alla zona sud della città. Le vie interessate sono Tevere, Bari, Catanzaro, Cosenza e Firenze.

Un ulteriore intervento da 35.000 euro riguarda la riqualificazione dell’ingresso sud all’intersezione tra via Genova e via Kennedy, con la realizzazione di uno spartitraffico floreale e alberato.

In parallelo, la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per una variante esecutiva nella zona industriale, finalizzata al miglioramento della viabilità e della sicurezza: previsti investimenti per oltre 90.000 euro.

Parco Acquatico Santa Chiara: al via la consultazione pubblica

Grande attenzione anche per il Parco Acquatico Sportivo Santa Chiara. La Giunta ha approvato l’avvio di una consultazione preliminare aperta a operatori economici, professionisti e specialisti del settore, chiamati a contribuire con idee e proposte progettuali per la riqualificazione e il rilancio dell’impianto.

All’esito della fase partecipativa, l’amministrazione pubblicherà un bando di gara a livello comunitario per individuare il nuovo concessionario della struttura.

Prossimi cantieri e nuove rotatorie

Nei prossimi giorni partiranno i lavori previsti dal primo contratto attuativo dell’accordo quadro già approvato, destinato al miglioramento della viabilità e al deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi interesseranno via Busento, via Crati, via Valle del Neto, via Adige, via Repaci, via Ungaretti e via Quasimodo.

A breve prenderanno inoltre il via i lavori per le nuove rotatorie previste all’ingresso nord della città, per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale.

Il sindaco Sandro Principe ha sottolineato come l’insieme degli interventi approvati «rappresenti un passo concreto verso il rilancio della città di Rende, con opere che mirano a migliorare la viabilità, favorire lo sviluppo economico e restituire ai cittadini una qualità della vita più alta».