La Giunta Principe approva il nuovo PSC, lavori per oltre 180mila euro e l’avvio della consultazione per il rilancio del Parco Acquatico Santa Chiara
La Giunta comunale di Rende, presieduta dal sindaco Sandro Principe, ha approvato una serie di provvedimenti strategici in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità e patrimonio, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e rilanciare lo sviluppo del territorio.
Tra le delibere approvate, spiccano gli indirizzi del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), il secondo contratto attuativo per le manutenzioni stradali, e l’avvio della consultazione per il rilancio del Parco Acquatico Sportivo Santa Chiara.
Nuovo Piano Strutturale Comunale: città dei servizi e inclusione
Il nuovo PSC traduce in azione il programma del sindaco e della Giunta, delineando una città di servizi orientata alla sostenibilità e all’inclusione. Il piano prevede premialità urbanistiche per abitazioni destinate a giovani, coppie e persone con disabilità, oltre a incentivi per la creazione di strutture ricettive, sanitarie e socio-assistenziali.
Tra i punti qualificanti:
- riqualificazione dell’area del Marco Lorenzon,
- nuove aree per imprese innovative nel centro città,
- spazi destinati all’edilizia convenzionata.
Manutenzione stradale e riqualificazione urbana
Con un investimento di oltre 60.000 euro, è stato approvato il secondo contratto attuativo dell’accordo quadro sulle manutenzioni stradali, destinato alla zona sud della città. Le vie interessate sono Tevere, Bari, Catanzaro, Cosenza e Firenze.
Un ulteriore intervento da 35.000 euro riguarda la riqualificazione dell’ingresso sud all’intersezione tra via Genova e via Kennedy, con la realizzazione di uno spartitraffico floreale e alberato.
In parallelo, la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per una variante esecutiva nella zona industriale, finalizzata al miglioramento della viabilità e della sicurezza: previsti investimenti per oltre 90.000 euro.
Parco Acquatico Santa Chiara: al via la consultazione pubblica
Grande attenzione anche per il Parco Acquatico Sportivo Santa Chiara. La Giunta ha approvato l’avvio di una consultazione preliminare aperta a operatori economici, professionisti e specialisti del settore, chiamati a contribuire con idee e proposte progettuali per la riqualificazione e il rilancio dell’impianto.
All’esito della fase partecipativa, l’amministrazione pubblicherà un bando di gara a livello comunitario per individuare il nuovo concessionario della struttura.
Prossimi cantieri e nuove rotatorie
Nei prossimi giorni partiranno i lavori previsti dal primo contratto attuativo dell’accordo quadro già approvato, destinato al miglioramento della viabilità e al deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi interesseranno via Busento, via Crati, via Valle del Neto, via Adige, via Repaci, via Ungaretti e via Quasimodo.
A breve prenderanno inoltre il via i lavori per le nuove rotatorie previste all’ingresso nord della città, per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale.
Il sindaco Sandro Principe ha sottolineato come l’insieme degli interventi approvati «rappresenti un passo concreto verso il rilancio della città di Rende, con opere che mirano a migliorare la viabilità, favorire lo sviluppo economico e restituire ai cittadini una qualità della vita più alta».