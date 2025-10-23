Il sindaco nel corso della riunione ha chiesto collaborazione, senso di appartenenza e clima aziendale

Rende, Principe incontra i dipendenti comunali: «Lavoriamo insieme per un'azione amministrativa più efficace»

Il sindaco di Rende Sandro Principe ha incontrato i dipendenti per annunciare i valori di fondo del nuovo corso amministrativo. «Conoscenza e condivisione delle linee programmatiche, collaborazione a tutti i livelli, coinvolgimento emotivo, assunzione di responsabilità e rispetto dei ruoli, lealtà e disponibilità, sono imprescindibili per alimentare senso di appartenenza e clima aziendale. Rende, piccolo paese collinare, nasce dalla visione di un gruppo di amministratori, da un sogno collettivo trasformato in realtà grazie al lavoro dei dipendenti che ci hanno creduto e alla fiducia dei cittadini che ci hanno investito.

Oggi Rende deve superare le difficoltà del momento e cogliere le opportunità del futuro utilizzando

esperienze e competenze che, già presenti, devono trovare espressione pratica da parte della squadra nel

suo complesso. Il rafforzamento dell'organico anche con la stabilizzazione dei TIS, un fatto di grande sensibilità sociale e politica, e il riassetto dirigenziale sono esempi recenti di efficacia dell'azione amministrativa.

La pianificazione urbanistica e la valorizzazione patrimoniale, il governo delle aree e delle attività

commerciali e industriali, la programmazione di infrastrutture strategiche e opere pubbliche utili e

sostenibili, la centralità culturale, l'ampliamento dell'offerta sociale, la sinergia con la Rende Servizi sono le ambizioni che dovranno essere concretizzate con tempestività e altrettanta efficacia.

Alla fine, dipendenti e amministratori pubblici hanno un unico comune obiettivo: la soddisfazione dei

cittadini di Rende. Se la partenza è stata buona, adesso è il momento di accelerare tutti insieme affinché il sogno continui»