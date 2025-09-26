La chiusura annunciata dei due supermercati Rosso Tono di San Giovanni in Fiore rappresenta un duro colpo per i 16 lavoratori coinvolti e per le loro famiglie. A denunciarlo è Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. «Parliamo di persone che hanno dato tanti anni di servizio e che oggi vengono trattate come scarti – afferma Toscano – senza spiegazioni e senza alternative. È il volto peggiore di un sistema che ha trasformato anche il lavoro in una merce da consumare e gettare».

Secondo il leader di DSP, la vicenda non riguarda soltanto i lavoratori, ma l’intera comunità di San Giovanni in Fiore, già segnata da marginalità e spopolamento. «Quei punti vendita – spiega Toscano – avevano un ruolo sociale insostituibile: uno nel centro, frequentato da tanti anziani, l’altro in un quartiere periferico con note difficoltà socioeconomiche. La loro chiusura impoverirà ancora di più il tessuto sociale e umano della città». Toscano chiede un tavolo regionale immediato per individuare soluzioni che possano salvare i posti di lavoro: «Difendere quei lavoratori di San Giovanni in Fiore – conclude – vuol dire difendere la dignità di tutta la nostra terra».