«Il Circolo di Fratelli d’Italia di San Giovanni in Fiore ritiene doveroso informare l’opinione pubblica in merito agli eventi istituzionali e procedurali verificatisi nelle giornate del 4 e 6 dicembre 2025, in merito alla transizione istituzionale San Giovanni in Fiore.

Come noto, a seguito dell'opzione per la carica di consigliere regionale da parte dell’oramai ex sindaco, le funzioni di sindaco sono automaticamente transitate al vice sindaco in carica, Salvatore Cocchiero, come stabilito dalla normativa vigente.

Tale passaggio istituzionale era stato pubblicamente riconosciuto da tutta l'Aula consiliare. Nelle ore successive, il circolo ha preso atto di una successiva e inatteso tentativo di notifica di revoca della carica di vice Sindaco a Salvatore Cocchiero, con contestuale nomina di un nuovo assessore, a mezzo di un atto che riportava anomalie procedurali e una data di protocollo anteriore.

Tale dinamica genera un contenzioso sulla legittimità degli atti e sull’effettiva regolarità della successione istituzionale in seno all’Amministrazione. L'ormai sindaco Cocchiero ha prontamente inoltrato formale richiesta di verifica alla Prefettura di Cosenza, al fine di ottenere il necessario chiarimento sulla legittimità della procedura adottata.

Il circolo di Fratelli d’Italia di San Giovanni in Fiore ribadisce che la correttezza, la trasparenza e il rispetto delle procedure istituzionali non sono negoziabili. Non saranno tollerati atti amministrativi che appaiono condizionati da forzature procedurali o illegittimità. Il nostro Circolo conferma il proprio impegno affinché il Comune operi in un clima di correttezza e nel solo interesse della cittadinanza. Siamo certi che ogni elemento della vicenda sarà chiarito nelle sedi opportune e prendiamo le distanze da un certo modo di fare politica che non rispecchia i valori di lealtà e trasparenza che guidano il nostro operato».