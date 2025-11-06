«A seguito di numerose segnalazioni pervenute e delle nostre dirette constatazioni, il gruppo di opposizione " Insieme per il Futuro " ritiene doveroso denunciare un grave e reiterato abuso da parte del Sindaco Vetere – si legge in una nota affidata alla stampa -. Come documentato dalla Determinazione n. 53 del 27-12-2022, l'Amministrazione comunale ha acquisito un'autovettura Toyota Prius, targata FD 927 FH, destinata esclusivamente all'uso del Corpo di Polizia Locale, anche in funzione di "auto civetta". Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti che il Sindaco Vetere utilizza quotidianamente il veicolo di servizio come se fosse un'auto personale».

Vietato l'uso da parte di personale non autorizzato

«Come chiaramente specificato nei regolamenti – prosegue la nota -: Il veicolo è destinato all'uso esclusivo da parte del personale di polizia locale;

può essere guidato solo da Vigili urbani muniti di patente idonea; non è consentita la guida dell'autovettura da parte di personale non autorizzata.

Il Sindaco, pur ricoprendo ruoli di polizia giudiziaria, non ha la facoltà di guidare veicoli di polizia speciale o civetta».

Ed ancora: «Nonostante questi chiari divieti, l'auto blu della Polizia Municipale viene ormai condotta abitualmente dal Primo Cittadino o da un suo consigliere che gli fa da autista per spostamenti privati: viene portata a casa, allo studio professionale, per andare a fare la spesa, per andare all'ufficio postale e utilizzati per recarsi in Tribunale o al Carcere, in evidente con la destinazione d'uso prevista dalla legge e dalla stessa determinazione comunale».

Corpo di Polizia consapevole?

«Ci ​​chiediamo, e chiediamo al Comandante del Corpo di Polizia Locale – continua il gruppo “Insieme per il Futuro” -: tutto questo avviene a sua insaputa o ne è perfettamente consapevole?

Il carburante utilizzato per questi spostamenti indebiti è a carico del Sindaco o dei contribuenti?

Quello che sta accadendo non è solo un illecito amministrativo, ma configura un vero e proprio reato di peculato, perseguibile penalmente – è la versione di “Insieme per il futuro” – , in quanto si tratta di un uso improprio di un bene pubblico a esclusivo vantaggio personale.

Per questo motivo, invitiamo tutti i cittadini, da oggi in poi, a segnalarci - anche con foto o video - ogni avvistamento del Sindaco Vetere alla guida della Toyota Prius blu della Polizia Municipale.