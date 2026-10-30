Con una decisione netta e meditata, Pasquale Sconosciuto rassegna le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Assessore del Comune di Cosenza. Una scelta maturata alla luce dei recenti e sconcertanti eventi politici che hanno travolto l'amministrazione guidata dal Sindaco Franz Caruso.

Al centro della contestazione, la decisione del Primo Cittadino di revocare le deleghe agli assessori senza procedere ad un effettivo azzeramento della Giunta. "Ci troviamo di fronte ad una scelta inaccettabile", dichiara Sconosciuto. "In un momento storico drammatico in cui la cittadinanza e le famiglie italiane affrontano quotidianamente i morsi del caro vita, del caro prezzi e di un'inflazione galoppante, si sceglie di lasciare gli assessori in carica, consentendo loro di continuare a percepire la relativa indennità economica pur essendo stati spogliati di ogni funzione operativa e, di fatto, senza lavorare per la comunità. Per etica e rispetto verso i cosentini, non posso prestarmi a questo meccanismo".

A guidare il passo indietro di Sconosciuto è anche un profondo senso di lealtà e vicinanza politica e personale nei confronti di Francesco De Cicco, fondatore e guida del movimento "Democratici Progressisti Meridionalisti". "È grazie al lavoro politico, alla visione e alle solide basi costruite da Francesco De Cicco e da questo movimento che ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di assessore. Nel momento in cui viene meno la agibilità e il rispetto politico per la nostra componente, rassegnare le dimissioni da quell'incarico è un atto doveroso e non negoziabile".

"Non ci sono più le condizioni politiche né morali per restare in questa Giunta", conclude Sconosciuto. "Restituisco l'incarico per dignità, per trasparenza verso i cittadini di Cosenza e per rispetto verso la storia del movimento politico che rappresento".