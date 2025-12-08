La vicenda della Scuola Mameli di Amantea arriva a Palazzo Madama attraverso un’interrogazione parlamentare presentata con carattere d’urgenza dal senatore di Sinistra Italiana, Giuseppe De Cristofaro. Il 26 novembre ha infatti chiesto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara chiarimenti immediati sull’immobilismo che da anni paralizza l’intervento di adeguamento sismico e funzionale dell’edificio scolastico destinato alle classi medie.

Il parlamentare ha ricostruito in Aula una storia lunga e complessa. L’appalto era stato affidato il 23 dicembre 2020 all’associazione temporanea d’imprese “Palazzo Costruzioni Srls – Cetis Srl”, con la stipula del contratto nel giugno 2021 e la consegna dei lavori pochi giorni dopo. Nel corso del 2021 era stato contabilizzato soltanto il primo stato di avanzamento, mentre nei mesi successivi erano emerse difficoltà operative legate allo smaltimento dei materiali di demolizione e alla necessità di redigere una perizia di variante.

Il 7 giugno 2022 il cantiere viene ufficialmente sospeso. Da allora sono trascorsi oltre tre anni e mezzo senza che i lavori siano ripresi, senza che la scuola sia stata ricostruita e senza che l’area sia stata messa in sicurezza o liberata dai cumuli di materiali che da tempo preoccupano residenti e famiglie, anche per i possibili risvolti sanitari. Nel frattempo la nuova amministrazione comunale, insediata nel 2022, ha avuto interlocuzioni con Regione Calabria e Ministero, ottenendo la conferma che il finanziamento potrà essere utilizzato solo per la realizzazione della nuova scuola e nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, la variante predisposta nel 2022 non è mai stata approvata e solo nel febbraio 2025 la giunta ha disposto una nuova rimodulazione progettuale, poi trasmessa alla direzione lavori lo scorso aprile.

Scuola Mameli di Amantea, per De Cristofaro situazione grave

La situazione, secondo De Cristofaro, è aggravata anche dalla presunta incompletezza delle attività di caricamento e aggiornamento della documentazione sulla piattaforma ministeriale dedicata al monitoraggio, elemento fondamentale per la corretta gestione del finanziamento. La lunga inattività del cantiere e le criticità amministrative connesse alla rendicontazione rischiano, infatti, di esporre l’intervento al definanziamento, privando la comunità della scuola secondaria di primo grado da cui è già separata da anni.

Nella sua interrogazione urgente, il senatore ha chiesto al ministro Valditara se fosse a conoscenza dell’attuale situazione, se fossero state avviate verifiche sullo stato procedurale e sulla documentazione prodotta, se esistano condizioni che possano portare alla revoca del finanziamento e quali azioni intenda mettere in campo per garantire una rapida ripresa dei lavori. La comunità di Amantea attende ora risposte chiare e soprattutto tempi certi per la rinascita della Scuola Mameli, simbolo di un’attesa troppo lunga.