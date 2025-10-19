A Villapiana il clima politico si fa teso. All’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Ventimiglia, eletto nel 2024 con una lista civica e già candidato alle recenti regionali nella lista del presidente Occhiuto, si apre una frattura che rischia di aggravare una situazione amministrativa già delicata.

Sul tavolo resta l’ipotesi di un possibile dissesto finanziario legato a fatti pregressi, tra il progetto GSE e la società partecipata BSV per la raccolta dei rifiuti. Intanto, tra accuse e scarichi di responsabilità, la giunta perde un pezzo importante. Felicia Favale ha infatti rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore con delega al personale, mantenendo il ruolo di consigliere comunale.

Nella lettera indirizzata al primo cittadino, Favale parla di «mancata fiducia» e denuncia uno stile di governo in cui «le decisioni vengono prese senza consultare la maggioranza, rendendo difficile portare avanti un lavoro sinergico». Scrive inoltre che «importanti prese d’atto sono state rinviate o tergiversate, con l’intento di cercare responsabili anziché soluzioni». La decisione, spiega, nasce come «atto di responsabilità politica» e come gesto di rispetto verso «le procedure democratiche».

Favale conclude ringraziando i colleghi e gli uffici comunali, assicurando un passaggio di consegne ordinato. Nel frattempo, resta aperta la questione delle tensioni interne alla maggioranza, alimentate anche dal posizionamento politico del sindaco Ventimiglia nell’area del centrodestra, scelta che avrebbe acuito i malumori tra gli alleati.