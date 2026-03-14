Ieri l’assemblea che gli ha conferito l’incarico. «Amministrative? Il nostro contributo sarà quello di proporre una nuova idea di città, a misura di persona»

Si è tenuta ieri pomeriggio l’assemblea della Federazione di Sinistra Italiana che ha indicato il nuovo segretario provinciale di Cosenza. Si tratta di Michele Cosentino, la cui mozione è passata a larga maggioranza. Hanno partecipato ai lavori, tra gli altri, il responsabile nazionale degli enti locali Enrico Panini e il leader regionale Fernando Pignataro. Nel suo intervento, il nuovo segretario ha indicato una serie di punti per lui ritenuti fondamentali ed ha ascoltato quanto gli altri membri auspicavano dopo la batosta incassata alle Regionali e le frizioni con gli alleati in occasioni delle Provinciali.

Riorganizzazione del partito, radicamento sul territorio e rilancio del confronto nel centrosinistra. Sono queste le priorità indicate da chi guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali e alla costruzione di una proposta politica alternativa alla destra. «La mia attenzione - afferma Cosentino - è innanzitutto rivolta alla riorganizzazione del partito a livello provinciale. Sinistra Italiana è una forza in forte crescita a livello nazionale e dobbiamo essere forti e competitivi anche qui. È necessario fare proselitismo e radicamento sul territorio».

Un altro punto centrale, secondo il nuovo segretario, riguarda la presenza politica nelle comunità locali. «Uno dei problemi del centrosinistra e dei suoi partiti negli anni è stato quello di scomparire dai territori, perdendo il contatto con le proprie classi di riferimento e con la propria gente. Le nostre sedi devono restare aperte e tornare a essere luoghi di confronto e partecipazione».

Cosentino annuncia inoltre l’intenzione di avviare al più presto un dialogo con le altre forze progressiste. «Sarà mia cura convocare una riunione con gli altri partiti del centrosinistra per ritrovarci e immaginare insieme quale debba essere la città del futuro, la provincia e la Calabria del futuro. È fondamentale dare un segno di forte discontinuità rispetto a questa destra ma anche rispetto ad alcune esperienze nazionali e locali di centrosinistra che non sono state all’altezza e che hanno finito per allontanare gli elettori, spingendoli verso l’astensione o, peggio, verso il voto alla destra».

Guardando ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle amministrative del prossimo anno, Cosentino indica la linea politica che Sinistra Italiana porterà nel confronto della coalizione. «Il nostro contributo sarà quello di proporre una nuova idea di città, che può essere coniugata con una nuova idea di Paese. Una città e un Paese a misura d’uomo, capaci di guardare ai bisogni e alle istanze delle persone».

Il focus, sottolinea il segretario provinciale, dovrà essere sui contenuti. «Vogliamo parlare di programmi, non di singoli o di individui. È il tempo che la politica torni protagonista e che tornino protagonisti anche i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese. Vogliamo farlo anche a livello locale. Questo sarà il nostro faro nei prossimi mesi e nei prossimi anni».