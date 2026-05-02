Sul posto la Polizia municipale e l’assessore Sconosciuto: «Gli automobilisti prestino la massima attenzione»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Incidente stradale nei pressi della Chiesa di Santa Maria nella frazione Portapiana a Cosenza lungo la strada SS19 delle Calabrie. Danneggiati un muretto e un palo dell’illuminazione, che deve essere rimosso in quanto pericolante. Sul posto, oltre alla Polizia municipale, l’assessore di Palazzo dei Bruzi Pasquale Sconosciuto che invita tutti gli automobilisti in transito a prestare la massima prudenza