Visita con Lamensa e il sindaco Russo dopo le segnalazioni di studenti e famiglie: focus su sicurezza, viabilità e manutenzioni

Questa mattina il consigliere regionale Antonio De Caprio ha effettuato un sopralluogo presso il Liceo Scientifico Metastasio di Scalea, insieme al presidente uscente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa, alla presenza del sindaco Mario Russo. L’iniziativa nasce dalle ripetute sollecitazioni avanzate dagli studenti e dalla comunità scolastica, che da tempo segnalano criticità di diverso tipo, con l’obiettivo di assicurare condizioni di sicurezza e adeguatezza degli spazi educativi.

Focus sulla sicurezza

Nel corso della visita, De Caprio ha ricordato di aver già effettuato precedenti sopralluoghi e di aver formalmente rappresentato le esigenze emerse agli enti competenti. Il ritorno sul posto, questa volta con il presidente uscente della Provincia, conferma una volontà chiara: Scalea non può e non deve essere considerata una realtà periferica, al pari delle altre scuole della costa tirrenica cosentina, compresa quella di Diamante, che vive condizioni di analogo disagio e che necessita di interventi tempestivi.

Tra le principali criticità evidenziate figurano i problemi più di competenza locale, come la viabilità legata all’accesso e all’uscita degli studenti dall’istituto, con un vero e proprio “imbuto” che si crea negli orari di punta, già segnalato da addetti ai lavori e dagli stessi studenti. A ciò si aggiunge la necessità di realizzare una pensilina per l’attesa, di intervenire sulla pulizia e sul decoro dell’area circostante e di procedere alla manutenzione del canale Varchera, per la quale sono già state inoltrate da De Caprio specifiche segnalazioni al Consorzio di bonifica.

Lavoro in sinergia

Comune e Consorzio, quindi, ognuno per la propria parte, dovranno attivare procedure di competenza. L’area, peraltro, ospita non solo il liceo – che conta circa 800 studenti – ma anche altri plessi formativi, rendendo ancora più urgente un intervento coordinato. Consapevole del particolare momento istituzionale legato al rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza e quindi al futuro insediamento di nuovi organismi amministrativi, De Caprio ha espresso fiducia nella sensibilità del presidente uscente Lamensa affinché il Liceo Metastasio di Scalea venga inserito nei programmi di efficientamento energetico, insieme ad altri istituti del territorio, compresa la scuola di Diamante, che necessita di interventi strutturali analoghi.

Le dichiarazioni di De Caprio

«Il mio impegno – ha ribadito De Caprio – è e resterà quello di vigilare affinché queste criticità trovino soluzione nel minor tempo possibile. Gli studenti devono poter studiare in luoghi accoglienti, sicuri e qualificati. Subito dopo le elezioni dell’8 marzo continuerò a essere presente e attento, affinché i lavori vengano avviati ed ogni disagio potrà essere annullato». Una posizione netta, che richiama il senso più autentico delle istituzioni: ascoltare il territorio, intervenire con responsabilità e garantire il diritto allo studio in condizioni dignitose, oggi come domani.