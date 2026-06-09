La IV Commissione consiliare “Ambiente e Territorio” del Consiglio regionale della Calabria ha dedicato una seduta particolarmente intensa al tema delle infrastrutture strategiche, con un focus sulla variante alla Strada Statale 106 e sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

I lavori, presieduti dal consigliere regionale Sergio Ferrari, hanno visto la partecipazione di numerosi soggetti istituzionali, amministratori locali, associazioni ed esperti, chiamati a rappresentare criticità, proposte e aspettative dei territori interessati dagli interventi.

La Commissione regionale ascolta i territori sulla SS106

A caratterizzare la seduta è stata soprattutto la volontà di ascoltare direttamente le comunità locali. L’obiettivo dichiarato della Commissione è raccogliere le istanze dei territori e trasferirle ai Dipartimenti competenti e ai soggetti attuatori, così da accompagnare le grandi opere infrastrutturali con un confronto concreto.

Particolarmente significativa è stata l’audizione sullo stato di progettazione e realizzazione della variante alla SS106, tema già seguito dalla Commissione con due momenti di approfondimento calendarizzati sotto la guida del presidente Ferrari.

Il punto all’ordine del giorno è nato da una richiesta del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, presente in via eccezionale ai lavori. Cirillo ha voluto promuovere il confronto per garantire attenzione concreta alla Vallata dello Stilaro e all’area ionica reggina.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale ha evidenziato la necessità di accompagnare la progettazione ascoltando il territorio, evitando soluzioni calate dall’alto che possano incidere negativamente sulle comunità locali. Ha inoltre richiamato il lavoro già svolto per correggere ipotesi progettuali ritenute troppo impattanti e la necessità di arrivare a una progettazione definitiva senza perdere finanziamenti, mantenendo però aperto il dialogo con i Comuni e con Anas.

Ferrari: raccordo tra sindaci, territori e livelli decisionali

Il presidente Sergio Ferrari ha ribadito il ruolo della Commissione come sede di confronto tra territori e processi decisionali. L’obiettivo, ha sottolineato, è ascoltare direttamente i sindaci, raccogliere le criticità e contribuire a costruire un raccordo efficace con i soggetti competenti.

Nel corso della seduta gli amministratori locali hanno potuto rappresentare le proprie preoccupazioni e formulare proposte alternative. In particolare, è emersa la posizione dei Comuni della Vallata dello Stilaro, espressa dal sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso.

Cagliuso ha evidenziato le criticità di alcune ipotesi progettuali considerate troppo impattanti sul territorio e ha proposto una soluzione alternativa ritenuta più compatibile con le esigenze delle comunità locali e con la pianificazione urbanistica esistente.

Il tema centrale resta la necessità di realizzare l’opera, ma in modo sostenibile ed equo, salvaguardando paesaggio, attività economiche e collegamenti con i centri interni.

Anas illustra l’iter della variante alla Statale 106

Al confronto ha partecipato anche Anas, rappresentata dall’ingegnere Malizia, che ha illustrato lo stato dell’iter progettuale e ha confermato la disponibilità al dialogo con i territori.

Nel corso dell’audizione è stato evidenziato come, per un’opera di tale portata, le tempistiche siano legate alla complessità delle procedure e alla disponibilità delle risorse. È stato inoltre sottolineato il valore del dibattito pubblico come fase decisiva per l’individuazione del tracciato definitivo.

Una volta definite le alternative progettuali, sarà possibile individuare le priorità di intervento e procedere, entro il prossimo anno, con l’avvio dei progetti dei lotti ritenuti prioritari.

Dai territori è arrivata anche la richiesta di garantire un’infrastruttura capace di non isolare ulteriormente le aree interne, ma di integrarle nel sistema della mobilità, assicurando collegamenti efficaci e accesso ai servizi essenziali.

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, audite le associazioni

La seduta è poi proseguita con l’audizione sulle problematiche legate alla realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, richiesta da un ampio partenariato associativo del territorio reggino.

Anche in questo caso la Commissione ha voluto valorizzare il confronto, accogliendo la richiesta di audizione e garantendo spazio alle associazioni che hanno portato osservazioni e proposte su un’infrastruttura considerata strategica per il futuro della Calabria.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Ferrari ha evidenziato la volontà della Commissione di ascoltare i soggetti richiedenti e, al tempo stesso, acquisire elementi tecnici utili a inquadrare lo stato dell’opera.