Il sindaco di Cosenza e avvocato penalista esprime la propria posizione sull’inchiesta della DDA di Catanzaro che ha portato agli arresti domiciliari del primo cittadino di Corigliano Rossano: «Bisogna distinguere l’ipotesi accusatoria dalla responsabilità accertata in via definitiva»

«Esprimo la mia sincera vicinanza al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, in queste ore segnate da una vicenda giudiziaria delicata, che merita di essere affrontata con senso di responsabilità, equilibrio e rispetto delle istituzioni».

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: «Sono convinto che l’amico e collega Stasi saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Allo stesso tempo, ribadisco la mia piena fiducia nell’operato della magistratura, chiamata a svolgere il proprio compito con autonomia e indipendenza, nell’accertamento della verità e nell’applicazione della legge.

Da avvocato penalista, prima ancora che da sindaco e uomo delle istituzioni, ritengo che il garantismo non possa essere un principio da invocare a corrente alternata, né una posizione da assumere in ragione delle appartenenze politiche. È, al contrario, un fondamento irrinunciabile dello Stato di diritto, che impone di distinguere sempre tra l’ipotesi accusatoria e la responsabilità accertata in via definitiva.

La solidarietà e la vicinanza a Flavio Stasi nascono proprio da questa convinzione profonda, che appartiene alla mia cultura socialista e riformista: la giustizia è un bene essenziale della democrazia e va tutelata nei suoi diversi gradi, senza processi anticipati e senza indebite condanne pronunciate fuori dalle aule giudiziarie.

La lotta alla criminalità organizzata deve essere ferma e intransigente, perché le mafie feriscono la libertà, la dignità del lavoro e la convivenza democratica delle nostre comunità. Proprio per questo, legalità e garantismo non sono valori contrapposti, ma principi che devono procedere insieme.

Confido che il lavoro della magistratura consenta di fare piena luce sui fatti - conclude Franz Caruso - e sono certo che, nel rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento, il sindaco e amico Flavio Stasi saprà dare risposte alla ipotesi di accusa contestatagli.

La civiltà di uno Stato democratico si misura anche dalla capacità di difendere, soprattutto nei momenti più difficili, il principio secondo cui nessuno può essere considerato colpevole prima di una sentenza definitiva».