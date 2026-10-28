Regnerà per qualche giorno l’alta pressione. Nella notte temperature sotto lo zero soprattutto in montagna ma ancora tempo stabile su tutta la regione. Da venerdì potrebbe cambiare tutto
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L'alta pressione ha conquistato nuovamente la Calabria facendo piazza pulita di nubi e piogge da nord a sud: Meteo Cosenza lo aveva anticipato. La sua azione sta determinando, come di consueto, le inversioni termiche soprattutto nelle aree montuose e interne della regione con valori che nella notte si mantengono al di sotto degli 0°C specie sulle aree della Sila e del Pollino, mentre il termometro si avvicina agli 0°C nel territorio Cosentino e sulla Presila Catanzarese. Il tutto condito da condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria, con temperature che durante le ore diurne raggiungono i 20-22°C con clima ancora relativamente mite.
Questa situazione rimarrà immutata fino a venerdì: nel weekend infatti è previsto un possibile cambiamento del tempo su tutta la nostra regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti l'anticiclone andrebbe a raggiungere le aree più a Nord causando la discesa di aria relativamente fredda dai Balcani capace di far diminuire le temperature ovunque, accompagnato da una probabile fase più instabile che porterà nuovamente piogge e locali temporali sulla Calabria. Ovviamente vista la distanza temporale questa rimane una tendenza che dovrà subire ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.