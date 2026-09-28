Le suppletive a Reggio Calabria incoronano Forza Italia, confermano un centrosinistra che in Calabria arranca e dicono che Vannacci c’è (anche grazie a un candidato radicato sul territorio) ma non sfonda.

I dati ufficiali (384 sezioni su 487) vedono Fabio Roscioli in netto vantaggio con il 52,47% dei voti, segue Frank Benedetto con il 36,11% delle preferenze. Per Domenico Giannetta (Futuro Nazionale) la tendenza vede un consenso attorno all’10,04%, in linea con i sondaggi nazionali sul movimento del generale Vannacci. Percentuale dell’1,37% per Francesco Toscano (Dsp).

Suppletive Reggio Calabria, il centrodestra festeggia

Un abbraccio tra Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro suggella la vittoria alle suppletive di Reggio Calabria. Assieme al sindaco di Reggio Calabria e al governatore ci sono il patron della Reggina Claudio Lotito, la capogruppo di Forza Italia in Senato Stefania Craxi, Mario Occhiuto e il candidato vincente Roscioli.

È Stefania Craxi la prima a esternare: «L'affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un'amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall'altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto 'effetto Vannacci' che semplicemente non c'è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro».

Siderno controcorrente: Benedetto avanti con il 64,6%

Siderno: scrutinio concluso nelle 19 sezioni. Frank Benedetto ottiene 1.696 voti su 2.622 voti validi, pari al 64,68%, risultando primo in tutte le sezioni. Roscioli 564, Giannetta 319, Toscano 43. Affluenza molto bassa: 2.715 votanti su 16.661 aventi diritto, il 16,30%.

Sorpresa a Locri, vince il campo largo in 10 sezioni su 11

Dato clamoroso a Locri. Quando mancano ancora i finali in due sezioni, il campo largo ha vinto in 10 sezioni sulle 11 già scrutinate. La città dovrebbe essere un feudo del centrodestra, con ben due assessori (Calabrese e Micheli) provenienti da quella cittadina.

Anche a Bovalino vince Benedetto

Continua il trend che vede Benedetto vittorioso nei comuni della Locride. A Bovalino, con un'amministrazione retta da un sindaco del Partito Democratico come Vincenzo Maesano, a collezionare più voti è Frank Benedetto, che chiude a 438 preferenze. Dietro di lui Fabio Roscioli, a 355 preferenze, mentre colpisce il dato di Giannetta, candidato per Futuro Nazionale del generale Vannacci, che supera il 20% fermandosi al 22,61% con 237 preferenze. Solo 187 voti per Democrazia Sovrana e Popolare di Francesco Toscano.

Suppletive Reggio Calabria, Villa San Giovanni va al centrosinistra

Anche a Villa San Giovanni Frank Benedetto riesce a sconfiggere, seppur di poco, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli. il candidato del centrosinistra ha raccolto 1031 voti, mentre Roscioli si è fermato a 946. Molto indietro Giannetta, fermo a 364 preferenze.

Suppletive Reggio Calabria, i primi dati in città nella diretta di LaC

Primi dati per le suppletive di Reggio Calabria: arrivano dalla città di Reggio Calabria e ce li presenta il nostro inviato Silvio Cacciatore dalla segreteria di Frank Benedetto. I numeri raccolti finora mostrano un vantaggio evidente per Fabio Roscioli (centrodestra) che supera il 50%, segue Benedetto (centrosinistra) con un risultato intorno al 35-40%, con Domenico Giannetta terzo e accreditato di un risultato intorno al 10%.

Suppletive Reggio Calabria, urne chiuse

Urne chiuse alle 15 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri. I seggi allestiti a Reggio e in altri 70 comuni della provincia sono stati 487, gli aventi diritto al voto sono 345.788 aventi diritto, 58.729 sono residenti all'estero. Al via dunque le operazioni di spoglio che seguiremo con uno speciale in diretta su LaC Tv.

In campo quattro candidati: Francesco Toscano, con Dsp - Democrazia sovrana e popolare; Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci; Frank Benedetto, con Partito democratico - Movimento 5 stelle - Casa riformista; Fabio Roscioli, con Fratelli d'Italia -Lega - Noi moderati - Unione di centro - Forza Italia Ppe.

L'affluenza registrata alle 19, nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri, è stata del 10,26%. Quattro anni fa, quando si votò per le politiche in tutta Italia, alla stessa ora era del 35,48%. C'è da dire che nel 2022 si votò in un solo giorno e le rilevazioni dell'affluenza furono tre, contro le quattro di questa tornata che è su due giorni.

In ogni caso, sulle consultazioni reggine - che si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio -l'attenzione della politica nazionale resta alta dopo la discesa in campo di Roberto Vannacci con la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta, prelevato da Forza Italia, di cui era capogruppo in Consiglio regionale, a poche ore dalla presentazione delle liste. Per il generale è la prima prova concreta, sul campo, da quando ha annunciato la nascita del suo nuovo partito. Finora i sondaggi gli sorridono. Quello reggino è il primo test reale con le urne, dove non contano le intenzioni ma i voti.

Il suo obiettivo alle suppletive erodere voti al centrodestra che candida il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi, magari riuscendo a far vincere il primario di cardiologia Frank Benedetto, espressione del campo largo che racchiude tutte le opposizioni da M5S a Italia Viva. Se ci riuscisse potrebbe rivendicare un ruolo determinante per indirizzare il risultato delle elezioni politiche del prossimo anno verso il centrodestra. Un argomento che ha monopolizzato gran parte della campagna elettorale.

Le suppletive reggine hanno regalato anche una curiosità. Benedetto è stato l'unico dei quattro candidati a poter votare. Roscioli, infatti, non risiede in Calabria, mentre Giannetta e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) risiedono sì nel reggino ma in Comuni che non rientrano nel collegio interessato al voto, il primo a Oppido Mamertina ed il secondo a Gioia Tauro.