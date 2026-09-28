Immagini, saluti e brevi messaggi capaci di raccontare luoghi, relazioni e momenti della vita quotidiana. Domenica 4 ottobre l’Archivio di Stato di Cosenza inaugura la mostra “Cartoline dall’Archivio. Storie di carta, parole e ricordi”, organizzata in occasione della Domenica di Carta promossa dal Ministero della Cultura.

L’esposizione propone una selezione di cartoline appartenenti al patrimonio documentario dell’Archivio cosentino. La mostra sarà aperta fino al 13 novembre 2026 e potrà essere visitata gratuitamente.

Per la giornata inaugurale è prevista un’apertura straordinaria dell’Istituto, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il pubblico potrà visitare anche la mostra dedicata alle pergamene, inaugurata in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Le cartoline come fonti storiche

Le cartoline esposte sono documenti semplici e immediati, ma capaci di restituire numerose informazioni sulla società e sui modi di comunicare del passato.

Alle immagini di paesi, città e paesaggi si affiancano messaggi personali, saluti e annotazioni. Tracce che consentono di ricostruire frammenti di vita quotidiana e di osservare i rapporti tra persone lontane in un’epoca nella quale la comunicazione scritta aveva tempi e caratteristiche molto diversi da quelli attuali.

L’esposizione mette quindi in evidenza il valore documentario delle cartoline. Accanto agli atti ufficiali normalmente associati a un archivio, emergono testimonianze più personali e intime, nelle quali la memoria collettiva si intreccia con le esperienze individuali.

Due mostre per la Domenica di Carta

Domenica 4 ottobre i visitatori potranno seguire un percorso attraverso due differenti forme di memoria documentaria.

La prima è rappresentata dalle pergamene, testimonianze antiche legate alla produzione giuridica, amministrativa e istituzionale. La seconda è affidata alle cartoline, oggetti più recenti e quotidiani che raccontano persone, affetti e luoghi attraverso una combinazione di parole e immagini.

Il confronto permette di attraversare epoche, materiali e linguaggi differenti. L’obiettivo è mostrare come la memoria possa essere custodita tanto nei documenti solenni quanto negli oggetti di uso comune.

Giorni e orari della mostra

“Cartoline dall’Archivio. Storie di carta, parole e ricordi” sarà visitabile dal 4 ottobre al 13 novembre.

Gli orari ordinari prevedono l’apertura dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il lunedì e il mercoledì sarà possibile accedere anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30.

L’ingresso è libero per tutta la durata dell’esposizione.

L’invito rivolto alle scuole

L’Archivio di Stato rivolge un invito particolare alle scuole di ogni ordine e grado, che potranno organizzare visite didattiche e percorsi educativi.

La mostra offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con le fonti storiche e di conoscere il lavoro svolto dagli archivisti nella conservazione, nella catalogazione e nella valorizzazione dei documenti.

Le cartoline possono diventare strumenti per approfondire la storia locale, l’evoluzione dei linguaggi e le trasformazioni dei mezzi di comunicazione. Un approccio concreto che permette di utilizzare i documenti come elementi di conoscenza e lettura critica del passato.

Il sostegno al patrimonio archivistico

All’interno dell’Istituto è disponibile anche un totem dedicato alle donazioni digitali. I contributi saranno destinati ai progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio conservato dall’Archivio di Stato.