Una donna di 85 anni è morta soffocata nel sonno a Pellezzano, nel salernitano e il figlio della donna, 53enne, è stato fermato. Il fatto è avvenuto in un'abitazione e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino coordinati dalla Procura di Salerno.

Dietro alla morte dell'85enne, soffocata nella notte a Pellezzano nel Salernitano, ci sarebbero stati dei dissidi familiari. Il figlio 53enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Salerno.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la notte scorsa l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre dormiva nell'abitazione dove i due convivevano. L'uomo in un primo momento si sarebbe allontanato dalla casa e in seguito avrebbe contattato il 112 raccontando quanto aveva commesso. Il 53enne è stato rintracciato dai carabinieri mentre vagava per le vie del paese.

