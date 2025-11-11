L’europarlamentare di The Left annuncia la nascita di un fronte progressista unitario e rinuncia temporaneamente a compensi e indennità

Un fronte comune per un’opposizione coesa e incisiva. È questa la linea tracciata da Pasquale Tridico, europarlamentare del gruppo The Left ed ex candidato alla presidenza della Regione Calabria, che ha annunciato la nascita di un intergruppo di minoranza in Consiglio regionale.

Un coordinamento unitario del campo progressista

«Sarà una opposizione compatta, dura, serrata, nell’esclusivo interesse dei calabresi» ha dichiarato Tridico prima dell’apertura della seduta consiliare a Reggio Calabria. «Ci siamo incontrati con tutti i consiglieri di minoranza per fare il punto e ho proposto di costituire un intergruppo, che coordinerò, allo scopo di dare impulso a un’opposizione coesa». L’europarlamentare ha spiegato di voler «organizzare responsabilmente un fronte comune composto da tutte le forze politiche del campo progressista che hanno riconosciuto in me la leadership politica e che all’unanimità hanno approvato questa piattaforma».

Rinuncia a compensi e indennità

Tridico ha inoltre precisato che, in questa fase, non percepirà alcun emolumento legato al mandato regionale: «Questa mattina ho depositato la rinuncia a compensi e indennità previsti per i consiglieri regionali della Calabria». Ha poi aggiunto che la decisione sul proprio futuro sarà comunicata prima della scadenza dei trenta giorni successivi alla proclamazione ufficiale.