Si tratta di un centrocampista senegalese che ha giocato la prima parte della stagione tra le fila del Siracusa, nello stesso girone dei lupi
Per il centrocampo del Cosenza il nome nuovo è quello di Racine Ba . Il direttore sportivo facente funzioni, Domenico Roma , sta vagliando infatti anche il suo nome oltre a quello di Theo Awua . L'obiettivo è quello di portarne uno in rossoblù in tempi brevissimi.
La Cavese non apre per Awua
La novità è che, considerando la chiusura totale della Cavese per quel che riguarda Awua , prima scelta del Cosenza per la mediana, i lupi si sarebbero mossi per l'alternativa, che corrisponde al nome di Racine Ba . Il calciatore senegalese, classe 2003, ha giocato nella prima parte di questa stagione con la maglia del Siracusa , squadra con la quale milita dal gennaio del 2024, collezionando 11 presenze, 3 gol e 2 assist. Prima per lui qualche mese anche con la Reggina in Serie D tra le altre.
Il calciatore ha già dato la sua disponibilità per trasferirsi a Cosenza e con il Siracusa non ci sarebbero problemi, visto anche il contratto in scadenza a giugno del 2026. I lupi lo tengono in caldo in attesa di capire meglio se ci sono aperture per arrivare ad Awua .