Per il centrocampo del Cosenza il nome nuovo è quello di Racine Ba . Il direttore sportivo facente funzioni, Domenico Roma , sta vagliando infatti anche il suo nome oltre a quello di Theo Awua . L'obiettivo è quello di portarne uno in rossoblù in tempi brevissimi.

La Cavese non apre per Awua

La novità è che, considerando la chiusura totale della Cavese per quel che riguarda Awua , prima scelta del Cosenza per la mediana, i lupi si sarebbero mossi per l'alternativa, che corrisponde al nome di Racine Ba . Il calciatore senegalese, classe 2003, ha giocato nella prima parte di questa stagione con la maglia del Siracusa , squadra con la quale milita dal gennaio del 2024, collezionando 11 presenze, 3 gol e 2 assist. Prima per lui qualche mese anche con la Reggina in Serie D tra le altre.