Il calciomercato invernale aprirà ufficialmente il 2 gennaio, ma nel Girone C di Serie C le manovre sono già entrate nel vivo. Mentre il Cosenza monitora con attenzione le opportunità in attesa di affondare i colpi (attese novità già nelle prossime ore), sono soprattutto le dirette concorrenti a muoversi con decisione, tra sogni, strategie di rafforzamento e possibili ridimensionamenti.

Il calciomercato delle altre

A Catania ha praticamente chiuso con Bruzzaniti del Pineto. I rossazzurri seguono anche Gallo del Crotone, mentre restano monitorati Di Chiara del Catanzaro e D'Ursi del Sorrento. In uscita dal Catania c’è Martic, mentre Caturano, per il quale si era parlato di un possibile ritorno al Potenza, alla fine dovrebbe rimanere.

Molto attivo anche il Picerno, dove il tecnico Bertotto avrebbe chiesto fino a sei innesti nel mercato di gennaio. Tra i sogni del club lucano spicca il ritorno di Murano, proprio dal Crotone.

Capitolo Salernitana, tra le società più dinamiche: al ds Faggiano (nella foro) piacciono Carriero del Trapani, Vicari dal Bari, oltre a D'Uffizzi dell’Ascoli e Fischnaller del Trapani. Il sogno però corrisponde al nome di Facundo Lescano dell’Avellino. In uscita, invece, Ferraris, Liguori e Knezovic, obiettivo dell’Audace Cerignola, squadra che è anche vicino al difensore Salines dal Trapani. Il centrocampista Lorenzo Paolucci, sempre dell’Audace Cerignola, è invece uno dei nomi più contesi: il Monopoli resta avanti. Il Benevento potrebbe muoversi meno delle altre, ma un obiettivo è Cagnano, in uscita dall’Avellino.

Attenzione anche al Foggia, che guarda a Bellini della Pianese e a De Cristoforo dell’Avellino, reduce da un lungo infortunio.

Infine il tema Crotone, dove si profila un possibile ridimensionamento già da dicembre a causa di problematiche societarie. Uno scenario che potrebbe liberare occasioni interessanti sul mercato che anche il Cosenza osserva con attenzione.